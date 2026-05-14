‘6월의 산타를 찾아라!’…강원 20대 명산 이벤트 개최
강원관광재단은 6월 20일 강원도 철원 소이산전망대 일원에서 ‘주말의 산(山)타를 찾아라’를 개최한다. 강원 20대 명산 인증챌린지를 홍보하고자 마련한 행사다.
강원 20대 명산 ‘주말의 산타를 찾아라’는 재단이 2024년도부터 산악관광 활성화를 위해 추진한 사업이다.
‘산을 타다’와 ‘산타클로스’의 중의적 의미를 담아 등산의 즐거움과 특별한 체험을 함께 제공하는 참여형 등산 행사다.
이번 행사는 강원도의 숨겨진 명산과 관광자원을 널리 알리고 도내 산악 관광을 활성화하기 위해 마련되었다. 특히 참가자들은 자연 속에서 특별한 추억을 만들 수 있도록 다양한 현장 이벤트와 기념 프로그램이 함께 진행될 예정이다.
‘산타를 찾아라’ 프로그램은 참가자들이 등산로 곳곳에 등장하는 ‘산타’ 조형물을 찾아 사진을 촬영한 뒤 운영부스에서 다양한 선물을 증정하는 방식으로 진행된다.
가족 단위 관광객과 MZ 세대 참가자들이 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠로 현장의 즐거움을 더할 예정이다.
소이산전망대는 철원평야를 한눈에 조망할 수 있는 관광 명소다. 최근 관광객과 등산객 사이에서 큰 관심을 받고 있다.
2026년 처음으로 ‘강원 20대 명산’에 선정되며 새로운 산행 명소로 주목받고 있다.
행사의 자세한 내용은 강원관광재단 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.
최성현 강원관광재단 대표이사는 14일 “새롭게 20대 명산으로 선정된 소이산전망대는 철원의 너른 들녘 풍경을 관람할 수 있는 특별한 장소”라며 “많은 관광객이 강원 20대 명산 인증챌린지와 연계한 다양한 프로그램에 참여해 강원의 숨은 관광지를 경험하길 바란다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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