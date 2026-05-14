광주 흉기 피습 남고생에 “도망자”…2차 가해자 입건
온라인 기사 댓글 통해 모욕
경찰, 2차 가해 무관용 엄벌
최근 광주 고교생 흉기 피습 사건 당시 여고생에게 도움을 주려다 크게 다친 남고생을 ‘도망자’라고 표현한 누리꾼이 경찰에 적발됐다.
광주경찰청 사이버범죄수사대는 14일 최근 광주 고교생 흉기 피습 사건 피해 남학생을 모욕한 A씨를 명예훼손 등 혐의로 입건하고, ‘2차 가해’ 온라인 게시물 16건을 삭제·차단 요청했다고 밝혔다.
A씨는 관련 온라인 기사 댓글을 통해 남학생을 ‘도망자’로 모욕한 혐의를 받고 있다.
경찰은 A씨 사례처럼 범죄 혐의점이 있다고 판단되는 게시물에 대해선 작성자를 끝까지 추적하는 등 무관용 원칙을 적용해 엄정 대응할 방침이다.
경찰은 해당 사건 피의자인 장윤기(23)를 이날 살인·살인미수·살인예비 혐의로 검찰에 구속 송치했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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