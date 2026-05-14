HJ중공업, 친환경 7900TEU급 컨테이너선 명명식
메탄올 연료 전환 가능한 친환경 설계
계약보다 2개월 빠른 납기 경쟁력 입증
영도서 7900TEU급 컨선 순차 건조
HJ중공업이 부산 영도에서 친환경 7900TEU급 컨테이너선의 명명식을 열며 친환경 선박 건조 역량을 다시 한번 입증했다.
HJ중공업은 14일 부산 영도조선소에서 7900TEU급 컨테이너선 ‘나비오스 사이언(NAVIOS CYAN)’ 명명식을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 선주사인 그리스 나비오스 마리타임의 슌지 사사다 부회장과 유상철 HJ중공업 대표이사, 용선사 및 조선소 관계자 등 50여명이 참석했다.
이번 선박은 HJ중공업이 2024년 수주한 7900TEU급 컨테이너선 4척 가운데 처음 건조된 선박이다. 당시 2척을 수주한 뒤 선주사가 추가 옵션 2척을 행사하면서 총 4척 규모로 확대됐다.
HJ중공업은 이번 선박을 계약 납기보다 2개월 이상 앞당겨 건조하며 안정적인 공정 관리와 품질 경쟁력을 다시 한번 입증했다고 설명했다.
선박에는 국제해사기구(IMO) 환경 규제 대응을 위한 탈황설비(스크러버)가 적용됐으며 향후 메탄올 연료로 전환 운항할 수 있도록 설계됐다.
또 최신 3차원 선형 설계를 적용해 컨테이너 적재 효율도 높였다.
HJ중공업은 2012년 5500TEU급 컨테이너선 6척 수주를 계기로 상선 건조를 재개한 뒤 LNG 이중 연료(DF) 추진 컨테이너선과 메탄올 DF 선박 등 친환경 선박 건조 실적을 확대해 왔다.
회사는 앞으로 탄소중립 요구에 대응할 수 있는 6000~10000TEU급 친환경 컨테이너선 시장 공략을 강화할 계획이다.
유상철 HJ중공업 대표는 “시장 변화와 강화되는 환경 규제에 대응할 수 있도록 다양한 친환경 옵션을 적용했다”며 “친환경 선박 전문 건조사로서 경쟁력을 더 강화해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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