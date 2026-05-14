신현송 한은 총재 ‘26억 차익’ 강남 아파트 재건축 본궤도
정비구역 해제 위기 넘긴 논현동 동현아파트…추진위 승인
2014년 모친에게 매입, 현재 시세 30억 안팎…차익 26억 추산
청문회 때 자산 처분 약속…이행 여부는 확인 어려워
서울 강남구 논현동 동현아파트 재건축 사업이 정비구역 해제 위기를 넘기고 본궤도에 올랐다. 이 단지는 신현송 한국은행 총재가 2014년 모친으로부터 매입해 보유 중인 아파트다. 현재 시세를 감안하면 최소 26억원의 차익이 예상된다.
14일 정비업계에 따르면 강남구는 최근 논현동 동현아파트 재건축정비사업 조합설립추진위원회 구성을 공식 승인·고시했다. 2023년 10월 정비구역으로 지정된 지 약 2년 반 만에 조합 설립을 향한 첫 공식 절차가 마무리된 것이다. 동현아파트는 재건축을 통해 지하 5층~지상 35층, 총 905가구 규모의 새 아파트 단지로 탈바꿈할 예정이다.
사업 추진 과정은 순탄치 않았다. 2024년 일부 토지등소유자들이 정비구역 해제를 요구하면서 사업이 한때 좌초 위기에 놓였다. 당시 주민들은 정비계획안에 포함된 외부 개방형 공영주차장 설치와 중대형 평형 소유자의 높은 추가 분담금 부담을 문제 삼았다. 실제 주민 의견 수렴 과정에서는 정비구역 해제 찬성 의견도 적지 않게 나오면서 강남구가 직권해제 절차에 착수하기도 했다.
지난해 하반기부터 분위기가 달라졌다. 정비구역 해제를 주장했던 일부 주민이 재건축 추진 쪽으로 입장을 선회했고, 해제 동의율도 기준 아래로 낮아지면서 사업은 다시 속도를 내기 시작했다. 정비구역 해제 기한도 2027년 10월까지 연장돼 추진 동력을 확보했다. 업계에서는 조합 설립 이후 이르면 내년 시공사 선정 절차에 들어갈 수 있을 것으로 보고 있다.
동현아파트가 주목받는 또 다른 이유는 신 총재가 보유한 강남 아파트라는 점이다. 신 총재는 2014년 모친 소유였던 해당 아파트를 매입했다. 당시 전세를 끼고 사들이는 이른바 ‘갭투자’ 방식이었다. 실투자금은 약 3억3000만원으로 알려졌다.
현재 해당 면적 아파트 매물은 30억원 안팎에 형성돼 있다. 이를 단순 비교하면 10여년 만에 약 26억원 수준의 시세 차익이 예상된다. 재건축 사업이 조합 설립 단계로 넘어가며 사업성이 구체화할 경우 향후 가격이 더 올라갈 가능성이 크다.
신 총재의 자산 문제는 지난 4월 국회 인사청문회에서도 쟁점이 됐다. 당시 신 총재는 본인 명의의 동현아파트와 부부 공동명의의 서울 종로구 신문로 디팰리스 오피스텔, 배우자 명의의 미국 일리노이주 아파트를 신고해 다주택자 논란에 휩싸였다. 신 총재는 청문회를 앞두고 이 가운데 2채를 매물로 내놨다고 밝혔다. 한달이 지난 지금 계약 성사 여부는 확인되지 않았다.
앞서 신 총재의 해외 금융자산 보유도 도마에 올랐다. 신 총재는 본인과 배우자, 장남 명의로 80억원대 재산을 신고했다. 이 중 상당 부분이 해외 금융자산과 부동산이었다. 본인 명의로는 20억원이 넘는 상장지수펀드(ETF)를 보유했고, 이 가운데 한국 주식에 투자하는 해외 상장 ETF 보유액만 10억원을 웃돈 것으로 나타났다. 국내 증권사 계좌를 통해 국내 ETF도 3억원가량 보유하고 있었다.
신 총재는 당시 청문회 과정에서 외화표시 금융자산을 상당 부분 처분했고, 남은 외화자산도 순차적으로 줄이겠다는 입장을 밝혔다. 국내 주식 역시 매도하겠다고 했다. 청문회장에서도 외화자산을 “단시간에 전혀 의혹 없이 다 처분하겠다. 100% 다 처분하겠다”고 말했다.
다만 신 총재가 어떤 자산을 언제, 어느 규모로 처분했는지는 미지수다. 한은 총재는 금리와 환율은 물론 금융시장 전반에 적지 않은 영향을 미치는 자리인 만큼 부동산과 금융자산의 처분 여부를 보다 투명하게 검증할 수 있어야 한다는 지적이 나온다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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