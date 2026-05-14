‘장미나라의 탄생’…2026 삼척장미축제 19일 개막
2026 삼척장미축제가 19∼25일 강원도 삼척 장미공원 일원에서 열린다. ‘삼척 장미나라의 탄생’을 주제로 장미와 판타지 세계관을 결합한 스토리형 콘텐츠를 중심으로 축제가 진행된다.
올해 장미축제는 장미공원 전역을 하나의 ‘장미나라’로 구성해 공연, 체험, 미식, 포토존, 퍼레이드가 유기적으로 이어지는 체류형 축제로 선보인다.
축제장 곳곳에 장미 요정과 장미나라 탄생 이야기를 담은 공간 연출을 더해 관광객에게 이야기 속을 걷는 듯한 경험을 제공할 예정이다.
축제장에는 특설무대를 비롯해 장미 직업 체험, 장미나라 책 만들기 체험, 장미 테마 체험, 먹거리존, 굿즈·로컬 콘텐츠 부스, 장미정원 포토존 등이 마련된다.
장미정원 포토존에는 큐브형 LED 등 디지털 미디어 장치가 설치돼 장미나라의 주요 장면을 시각적으로 연출한다.
장미를 주제로 한 직업 체험과 장미나라 책 만들기 체험, 장미 테마 체험 행사가 진행된다.
24일에는 지역 특산 식재료와 주류를 활용한 프리미엄 미식 프로그램 ‘장미식탁’이 운영된다.
축제의 대표 프로그램인 장미나라 퍼레이드도 매일 운영된다. 평일에는 미니 퍼레이드를 통해 축제장 분위기를 조성하고 주말에는 더욱 큰 규모의 메인 퍼레이드를 진행한다.
퍼레이드는 장미나라 캐릭터와 퍼포먼스가 어우러진 이동형 콘텐츠로 운영돼 방문객들에게 화려한 볼거리와 사진 촬영 기회를 제공할 예정이다.
공연 프로그램도 풍성하다. 19일에는 개막식과 함께 인기가수 폴킴의 축하공연이 진행된다.
23일에는 공군 특수비행팀 블랙이글스 에어쇼가 예정돼 있다. 박창근, 경서, 럼블피쉬 등 다양한 아티스트도 무대에 오른다.
유재현 삼척문화관광재단 사무국장은 14일 “아름다운 장미와 함께 음악, 이야기, 사람이 어우러지는 특별한 경험을 많은 분들이 함께하시길 바란다”고 말했다.
삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사