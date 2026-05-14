오영준 대구 중구청장 후보 “동성로 1조원 경제 클러스터 조성”
오영준 더불어민주당 대구 중구청장 예비후보는 14일 내륙 금융·무역 원스톱 클러스터 조성 구상을 발표하며 “동성로를 1조원 규모 ‘경제 영토’로 만들겠다”고 약속했다.
오 후보는 IBK기업은행, 한국무역보험공사(K-SURE), 대한무역투자진흥공사(KOTRA)를 대구 중구 도심에 집적해 ‘내륙 금융·무역 공공기관 클러스터’를 조성할 것이라 밝혔다.
이 구상은 정책금융, 수출보험, 해외시장 진출 지원을 한 생활권 안에서 연결하는 기업지원 생태계 전략이라고 오 후보는 설명했다. 지역 중소기업과 수출기업이 은행, 보증·보험, 해외판로 지원 창구를 따로 찾아다니는 구조를 줄이고 중구 도심을 대구 기업 성장의 실무 거점으로 만들겠다는 취지다.
기관별 이전 범위는 향후 정부의 2차 공공기관 지방이전 계획과 협의를 통해 결정될 전망이다. 오 후보 측은 정책금융·수출지원 기능 중심의 본부와 지원 조직이 이전할 경우 약 4300명 규모의 이전 효과가 가능할 것으로 추산했다. 또 도심 유휴시설 재생, 기관 집적, 기업지원 기능 연계를 함께 추진할 경우 중구 클러스터는 생산유발 최대 1조원, 고용창출 최대 7000명까지 기대할 수 있다고 밝혔다.
오 후보는 “기업이 자금, 수출보험, 해외판로를 따로 찾아다니게 해서는 대구 경제의 속도가 나지 않는다”며 “중구에서 정책금융과 무역지원이 한 번에 연결되는 원스톱 기업지원 체계를 만들겠다”고 말했다. 이어 “비어 있는 대형 도심 자산을 살리고 공공기관 이전의 경제효과를 청년 일자리와 상권 회복으로 연결하는 것이 중구가 해야 할 일”이라고 덧붙였다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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