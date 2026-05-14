오영준 대구 중구청장 후보 “동성로 1조원 경제 클러스터 조성”

더불어민주당 오영준 대구 중구청장 예비후보. 오영준 선거캠프 제공

도심 유휴시설 재생, 기관 집적, 기업지원 기능 연계를 함께 추진할 경우 중구 클러스터는 생산유발 최대 1조원, 고용창출 최대 7000명까지 기대할 수 있다고 밝혔다.