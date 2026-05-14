다카이치, 오는 19~20일 방한… 李 대통령과 정상회담

다카이치, 오는 19~20일 방한… 李 대통령과 정상회담
다카이치 사나에 일본 총리가 오는 19~20일 한국을 방문해 이재명 대통령과 정상회담을 할 예정이다.
14일(현지시간) 교도통신, TV 아사히 등 일본 매체에 따르면 오자키 마사나오 관방 부장관은 같은 날 중의원 의원운영위원회 이사회에서 다카이치 총리의 방한 일정 및 이 대통령과의 회담 계획을 밝혔다. 이번 방문의 성격을 두고는 양국 정상 간 ‘셔틀 외교’로 규정했다고 한다.
이번 회담은 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 이뤄질 것으로 전해졌다. 앞서 두 정상은 이 대통령이 지난 1월 일본을 방문했을 당시 다카이치 총리의 고향인 나라현에서 회담했다.
이 대통령과 다카이치 총리는 지난해 10월 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 처음 만나 셔틀 외교 재개 필요성에 공감대를 이뤘다.
교도통신은 양국 정상이 이번 회담을 통해 안정적 에너지 공급, 주요 광물 공급망 강화 등 경제·안보 분야 협력을 확인할 것이라고 전망했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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