지난해 산업재산권 출원 증가…특허·상표·디자인 모두 늘어

정연우 지식재산처 차장이 14일 정부대전청사에서 지난해 산업재산권 출원동향 분석 결과를 설명하고 있다. 지식재산처 제공

신규 출원인에 의한 하반기 특허출원은 2만3735건으로 18.5%, 상표출원은 6만8759건으로 9.2% 증가했다.

특허 분야는 전자상거래(49.0%), 게임(45.6%), 의료(38.6%) 등을 중심으로 신규 출원인 비중이 증가했다. 기술기반 창업기업 수가 전년 대비 2.9% 늘고, 벤처투자도 증가하는 등 최근 창업·투자 동향과 관련이 있는 것으로 분석된다.

지재처는 하반기 출원 증가의 원인을 살펴보기 위해 ‘경제정책 불확실성 지수(

’를 활용, 경제 불확실성이 산업재산권 출원에 미치는 영향을 분석했다.

분석 결과 지난해 상반기 상승했던 EPU 지수가 하반기에는 하락했는데, 상반기 둔화됐던 국민의 상표·디자인 출원 활동이 하반기에 다시 회복하는 양상을 보였다. 벤처·창업 관련 지표에서도 하반기 개선 흐름이 확인됐다. 이는

정연우 지식재산처 차장은 “경제 불확실성이 출원에 영향을 미친다는 점을 확인했다”며 “경제활동에 필수적인 지식재산권 확보를 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.