지난해 산업재산권 출원 증가…특허·상표·디자인 모두 늘어
지난해 특허·상표·디자인 전 부문의 산업재산권 출원이 전년 대비 증가한 것으로 나타났다.
14일 지식재산처에 따르면 지난해 특허출원은 26만797건, 상표출원은 32만4926건, 디자인출원은 6만935건으로 집계됐다. 전년 대비 특허는 5.9%, 상표 2.8%, 디자인은 1.6% 증가했다.
특히 하반기 특허출원은 15만1475건, 상표출원은 17만2511건, 디자인출원은 3만2867건으로 전년 동기 대비 각각 9.3% 7.3% 4.1% 증가했다.
신규 출원인에 의한 하반기 특허출원은 2만3735건으로 18.5%, 상표출원은 6만8759건으로 9.2% 증가했다.
상표 분야는 K-뷰티 산업 성장의 영향으로 화장품 관련 신규 출원인의 출원이 가장 높은 증가율(41.3%)을 기록했다. 중소기업·개인·외국인을 중심으로 출원이 늘었는데, 이는 인디 브랜드가 K-뷰티 수출 성장에서 중요한 역할을 하고 있기 때문으로 분석된다. 국내 K-뷰티 시장이 글로벌 트렌드를 선도하는 만큼 외국인들도 국내 시장에 전략적으로 진입하는 것으로 보인다.
특허 분야는 전자상거래(49.0%), 게임(45.6%), 의료(38.6%) 등을 중심으로 신규 출원인 비중이 증가했다. 기술기반 창업기업 수가 전년 대비 2.9% 늘고, 벤처투자도 증가하는 등 최근 창업·투자 동향과 관련이 있는 것으로 분석된다.
지재처는 하반기 출원 증가의 원인을 살펴보기 위해 ‘경제정책 불확실성 지수(EPU 지수)’를 활용, 경제 불확실성이 산업재산권 출원에 미치는 영향을 분석했다.
분석 결과 지난해 상반기 상승했던 EPU 지수가 하반기에는 하락했는데, 상반기 둔화됐던 국민의 상표·디자인 출원 활동이 하반기에 다시 회복하는 양상을 보였다. 벤처·창업 관련 지표에서도 하반기 개선 흐름이 확인됐다. 이는 경제 불확실성 완화가 기업과 개인의 시장 진입 의사에 영향을 미쳐 상표·디자인 출원 증가로 이어질 수 있음을 시사한다. 특허의 경우 EPU 지수와의 통계적 유의성이 확인되지 않았다.
정연우 지식재산처 차장은 “경제 불확실성이 출원에 영향을 미친다는 점을 확인했다”며 “경제활동에 필수적인 지식재산권 확보를 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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