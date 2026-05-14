기획예산처 장관, 한은 첫 방문…“통화·재정 정책 조화”
박홍근 기획예산처 장관과 신현송 한국은행 총재가 14일 처음으로 단독 회동을 갖고 재정·통화정책 공조와 중장기 구조개혁 과제를 논의했다. 기획처 장관과 한은 총재가 별도로 만난 것은 과거 기획예산처가 존재하던 1999~2008년을 포함해 이번이 처음이다.
박 장관은 이날 서울 중구 한국은행을 찾아 신 총재와 만났다. 그는 모두발언에서 “기획처는 국가 발전과 국민 삶의 개선에 필요하다면 기존 관행에 머물지 않고 가보지 않은 길도 개척하려 한다”며 “그런 의미에서 오늘 한은을 찾아 새로운 협력의 출발점을 만들고자 했다”고 말했다.
이어 “상호 독립성을 존중하는 것을 전제로 정부의 주요 정책 과제에 대해 한은과 긴밀하고 생산적인 소통을 이어가고 싶다”고 밝혔다.
박 장관은 대외 환경 변화와 한국 경제의 구조적 취약성을 함께 언급하며 양 기관 협력의 필요성을 강조했다. 그는 “우리 경제의 구조적 문제가 이어지는 가운데 대외 여건도 근본적으로 달라지고 있다”며 “중장기 국가전략을 설계하는 기획처와 거시경제 안정을 책임지는 한은이 함께 머리를 맞대야 할 시기”라고 했다.
그러면서 “재정과 통화정책을 조화롭게 운용하는 동시에 미래 성장잠재력 확충과 구조적 복합위기 대응에도 힘을 모아야 한다”며 “AI 대전환, 인구구조 변화, 지방소멸, 양극화, 기후위기와 같은 과제는 유기적 공조 없이는 풀기 어렵다”고 말했다.
박 장관은 이날 신 총재에게 소나무 분재를 선물했다. 그는 “변치 않는 협력의 뜻을 담았다”며 “총재님 이름에는 ‘소나무 송(松)’자가, 제 이름에는 ‘뿌리 근(根)’자가 있다. 뿌리와 나무가 서로를 필요로 하듯 양 기관도 국가와 국민을 위해 각자의 소임을 다하면서 오래 협력하길 바란다”고 설명했다.
신 총재도 “소나무 분재에 양 기관이 지향해야 할 가치가 잘 담겨 있다”며 “뿌리와 줄기가 서로를 떠받치며 긴 세월 푸르름을 유지하듯, 한은과 기획처도 협력해 우리 경제가 대내외 어려움 속에서도 안정을 지킬 수 있도록 노력하겠다”고 화답했다.
신 총재는 한은의 역할과 관련해 “물가안정과 금융안정을 위한 정책 운영을 기본으로 하되, 성장잠재력 문제도 깊이 고민하고 대응해 나가겠다”고 말했다. 이어 “우리 경제가 직면한 복합적 과제와 구조적 문제는 어느 한 기관의 힘만으로 해결하기 어렵다”며 “정부와 경제 현안에 대한 인식을 수시로 공유하고 협력하겠다”고 덧붙였다.
비공개로 이어진 회동에서는 최근 경기 흐름과 향후 정책 대응 방향이 논의됐다.
양측은 중동전쟁에 따른 불확실성이 이어지는 가운데 수출 호조로 성장세가 크게 회복됐지만, 물가 상승 압력이 높아지고 취약 부문의 어려움도 지속되고 있다는 데 의견을 같이했다. 이에 따라 물가 안정과 취약계층 지원 등 민생 안정을 위한 정책 대응에 역량을 집중할 필요가 있다고 봤다.
박 장관은 또 AI 대전환, 인구 변화, 기후위기, 양극화, 지방소멸 등 이른바 ‘5대 구조적 과제’에 대응하기 위한 중장기 국가발전전략 수립 구상을 설명하고, 이 과정에서 한은과의 긴밀한 협업을 요청했다.
신 총재는 “구조적 문제는 중장기 통화정책 여건에도 영향을 미치는 중요한 변수”라며 “한은의 조사·연구 역량을 바탕으로 적극적으로 기여할 방안을 찾겠다”고 답했다.
기획처는 “이번 만남을 계기로 양 기관이 경제 상황과 주요 현안에 대한 인식을 수시로 공유하고 상호 협력을 이어가기로 했다”고 밝혔다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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