선제적 대피가 핵심…산림청 ‘산사태 방지 대책’ 발표
폭우 등으로 산사태 발생 가능성이 높아질 경우 지방정부가 주민들을 선제적으로 대피시킬 수 있는 기준이 마련됐다.
산림청은 이 같은 내용이 담긴 ‘2026년 산사태방지 대책’을 14일 발표했다.
올해 대책은 주민들의 대피 실행력 강화에 초점을 맞췄다. 먼저 주민대피 판단을 위한 정량적 기준을 마련해 지방정부에 배포했다. 산사태 발생과 관련성이 높은 토양함수량과 12·24시간 누적강우량 등을 기준으로 삼았다. 즉시대피 시점은 12시간 누적 강우량 150㎜ 이상, 24시간은 210㎜ 이상 등으로 설정했다.
지방정부는 이 기준을 바탕으로 각 지역 특성에 맞는 세부 기준을 마련하고 주민대피 등 상황판단에 활용하게 된다. 기존에 시·군·구 단위로 실시하던 대피훈련도 읍·면·동 단위로 범위를 확대했으며 기관별 훈련 실시를 의무화했다.
산불·산사태·병해충 등 산림재난 위험 시기마다 각각 운영하던 대응인력은 연중 운영하는 ‘산림재난대응단’으로 통합했다. 지난해까지 전국 760명이었던 산사태 대응인력을 9272명으로 확대한 것이다.
강우 시 담당 공무원에게 매시간 제공되던 산사태 발생 위험 예측정보는 이제 국민들도 직접 확인할 수 있다.
이 정보는 과거 산사태 발생통계를 기반으로 만든 지역별 ‘임계토양함수량’ 대비 현재의 함수량으로 표현된다. 함수량이 80% 이상일 경우 위험성이 높은 것으로 분류된다. 산사태정보시스템과 스마트 산림재난 앱을 통해 최대 48시간 후의 예측정보까지 받을 수 있다.
산사태 재난관리에 주민들의 참여도 확대된다. ‘사방댐 대상지 찾기’ 공모를 통해 주민이 직접 산사태 예방을 위한 사방댐 설치 대상지를 신청할 수 있다.
특히 산사태 취약지역 지정이 필요해 보이는 마을 위험지역의 현장조사도 주민이 신청할 수 있다. 관할 기관이 현장을 확인한 뒤 필요 시 이듬해 산사태 예방 사업에 반영한다. 공모는 29일까지 신청할 수 있으며 자세한 사항은 산림청 홈페이지에서 확인 가능하다.
이밖에 20년 이상의 노후 사방댐 및 일반 사방댐 대비 규모가 큰 다목적 사방댐에 대한 정밀점검을 올해부터 의무적으로 실시하도록 변경했다. 산사태 피해지가 보다 신속히 복구될 수 있도록 관련 제도도 개선했다.
박은식 산림청장은 “산사태로 인한 인명피해가 없도록 대응에 총력을 기울이겠다”며 “태풍·집중호우 등 위험시기에 긴급재난 알림을 받으면 주저 없이 대피해 주시길 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사