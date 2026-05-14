선제적 대피가 핵심…산림청 ‘산사태 방지 대책’ 발표

박은식 산림청장이 14일 정부대전청사에서 '2026년 산사태방지_대책'을 발표하고 있다. 산림청 제공

먼저 주민대피 판단을 위한 정량적 기준을 마련해 지방정부에 배포했다. 산사태 발생과 관련성이 높은 토양함수량과 12·24시간 누적강우량 등을 기준으로 삼았다.

이 기준을 바탕으로 각 지역 특성에 맞는 세부 기준을 마련하고 주민대피 등 상황판단에 활용하게 된다. 기존에 시·군·구 단위로 실시하던 대피훈련도 읍·면·동 단위로 범위를 확대했으며 기관별 훈련 실시를 의무화했다.

산불·산사태·병해충 등 산림재난 위험 시기마다 각각 운영하던 대응인력은 연중 운영하는 ‘산림재난대응단’으로 통합했다. 지난해까지 전국 760명이었던 산사태 대응인력을 9272명으로 확대한 것이다.

사방댐 대상지 찾기’ 공모를 통해 주민이 직접 산사태 예방을 위한 사방댐 설치 대상지를 신청할 수 있다.

특히 산사태 취약지역 지정이 필요해 보이는 마을 위험지역의 현장조사도 주민이 신청할 수 있다. 관할 기관이 현장을 확인한 뒤 필요 시 이듬해 산사태 예방 사업에 반영한다.

공모는 29일까지 신청할 수 있으며 자세한 사항은 산림청 홈페이지에서 확인 가능하다.

산사태 피해지가 보다 신속히 복구될 수 있도록 관련 제도도 개선했다.

박은식 산림청장은 “산사태로 인한 인명피해가 없도록 대응에 총력을 기울이겠다”며 “태풍·집중호우 등 위험시기에 긴급재난 알림을 받으면 주저 없이 대피해 주시길 바란다”고 말했다.