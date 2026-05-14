[속보] 시진핑 “대만 문제 잘못 처리하면 중미 충돌할 것”
시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대만 문제가 미·중 충돌로 이어질 수 있다는 경고 메시지를 발신했다.
14일 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 트럼프 대통령과의 정상회담에서 “대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제”라며 이같이 말했다.
시 주석은 “대만 문제를 잘 처리하면 양국 관계는 총체적인 안정을 유지할 수 있다”며 “잘못 처리하면 양국은 부딪치거나 심지어 충돌할 것이고, 중미 관계 전체를 매우 위험한 지경으로 밀어 넣을 것”이라고 강조했다.
시 주석은 또 “‘대만 독립’과 대만해협 평화는 물과 불처럼 서로 섞일 수 없다”며 “대만해협 평화·안정을 수호하는 것은 중미 양국의 최대공약수”라고 말했다.
이날 ‘미·중 충돌’을 직접 경고한 시 주석의 언급은 그간 중국의 대만 문제 발언들과 비교할 때 한층 수위가 높아진 것이라는 평가가 나온다. 중국은 이날 미·중 정상회담 전에 ‘대만 문제’ ‘민주주의와 인권’ ‘발전 경로와 정치 시스템’ ‘중국의 발전 권리’ 등 4대 레드라인을 발표했으며 대만 문제는 여기에서 첫 번째로 올라갔다.
트럼프 대통령은 중국 방문에 앞서 이번 정상회담에서 대만에 대한 무기 판매 문제 등을 거론하겠다고 공언했으나 아직 그가 시 주석에게 어떻게 반응했는지는 발표되지 않았다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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