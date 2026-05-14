교제 거부 여성 살해하려다 여고생에 분풀이…장윤기, 구속 송치

30시간 넘게 스토킹 여성 찾아 배회

못 찾자 홀로 귀가 중 여고생 습격해

“자살하려 했다” 진술 신빙성 떨어져

살인·살인미수·살인예비 혐의를 받는 장윤기(23)가 14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되기 전 포토라인에 서고 있다. 연합뉴스

한밤중 일면식 없는 여고생을 흉기로 살해한 장윤기(23)가 당초 교제 요구를 거부한 여성을 살해하려다 이 여성을 못 찾자 분풀이를 위해 홀로 귀가중인 여고생에게 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.



광주 광산경찰서는 살인·살인미수·살인예비 혐의를 받는 장윤기를 14일 오전 검찰에 구속 송치했다. 경찰은 장씨가 당초 교제를 거부한 외국인 여성 A씨를 살해할 목적으로 흉기와 장갑을 미리 준비하는 등 살인을 계획한 정황을 확인하고, 살인예비 혐의를 추가해 검찰로 넘겼다.



특히 경찰은 장씨의 범행이 불특정 다수를 향한 ‘묻지마 범죄’가 아닌 A씨를 향한 집착과 분노에서 비롯된 계획 범죄라고 결론 내렸다.



조사 결과 장씨는 범행 이틀 전인 지난 3일 새벽 A씨 집에서 A씨로부터 교제를 거절당하자 A씨를 성폭행하고, 협박한 뒤 이날 오후 흉기 2점을 구매해 A씨 집을 다시 찾아온 것으로 드러났다. 집 근처를 서성이는 장씨를 본 A씨는 경찰에 스토킹 신고를 한 뒤 타 지역으로 떠났다.



경찰은 A씨의 이주 사실을 몰랐던 장씨가 3일 밤부터 30시간 넘게 A씨를 찾아 다니다 못 찾자 분노가 극에 달한 상태에서 분풀이를 위해 B양(17)에게 흉기를 휘두른 것으로 판단했다.

14일 오전 광주경찰청 홈페이지를 통해 공개된 장윤기(23)의 신상정보. 광주경찰청 제공

장씨는 범행 장소에서 1㎞ 가량 떨어진 한 건물 인근에서 홀로 귀가중인 B양을 처음 발견한 뒤 자신의 차량을 이용해 B양을 미행했다. B양의 동선을 파악한 장씨는 B양을 앞질러 인적이 드물고 CCTV가 없는 곳에서 정차한 뒤 기다리다 흉기를 휘두른 것으로 드러났다.







특히 경찰은 “자살을 결심하고 누구든 데려가려 했다”는 장씨 진술에 대해서도 신빙성이 없다고 판단했다. 경찰 관계자는 “범행 후 증거인멸을 시도한 정황을 보면 자살할 의도가 확정적이었다고 보이지 않는다”고 밝혔다.



경찰은 이날 오전 장씨의 신상정보도 공개했다. 장씨는 광주 지역에서 처음으로 신상이 공개된 중대범죄 피의자다. 경찰은 장씨의 성폭행·스토킹 혐의에 대해서도 조만간 결론을 내릴 방침이다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한밤중 일면식 없는 여고생을 흉기로 살해한 장윤기(23)가 당초 교제 요구를 거부한 여성을 살해하려다 이 여성을 못 찾자 분풀이를 위해 홀로 귀가중인 여고생에게 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.광주 광산경찰서는 살인·살인미수·살인예비 혐의를 받는 장윤기를 14일 오전 검찰에 구속 송치했다. 경찰은 장씨가 당초 교제를 거부한 외국인 여성 A씨를 살해할 목적으로 흉기와 장갑을 미리 준비하는 등 살인을 계획한 정황을 확인하고, 살인예비 혐의를 추가해 검찰로 넘겼다.특히 경찰은 장씨의 범행이 불특정 다수를 향한 ‘묻지마 범죄’가 아닌 A씨를 향한 집착과 분노에서 비롯된 계획 범죄라고 결론 내렸다.조사 결과 장씨는 범행 이틀 전인 지난 3일 새벽 A씨 집에서 A씨로부터 교제를 거절당하자 A씨를 성폭행하고, 협박한 뒤 이날 오후 흉기 2점을 구매해 A씨 집을 다시 찾아온 것으로 드러났다. 집 근처를 서성이는 장씨를 본 A씨는 경찰에 스토킹 신고를 한 뒤 타 지역으로 떠났다.경찰은 A씨의 이주 사실을 몰랐던 장씨가 3일 밤부터 30시간 넘게 A씨를 찾아 다니다 못 찾자 분노가 극에 달한 상태에서 분풀이를 위해 B양(17)에게 흉기를 휘두른 것으로 판단했다.장씨는 범행 장소에서 1㎞ 가량 떨어진 한 건물 인근에서 홀로 귀가중인 B양을 처음 발견한 뒤 자신의 차량을 이용해 B양을 미행했다. B양의 동선을 파악한 장씨는 B양을 앞질러 인적이 드물고 CCTV가 없는 곳에서 정차한 뒤 기다리다 흉기를 휘두른 것으로 드러났다.장씨는 경찰 조사에서 B양에 대해 “여자인지, 남자인지 몰랐다”며 우발적 범행이라고 주장했으나, 경찰은 사실이 아니라고 봤다. 경찰 관계자는 “(피해 여고생의) 복장이나 외모 등 분명히 여성인지, 남성인지 구분이 가능한 상태였다”며 “장씨가 A씨를 찾아 배회하던 상황이었기 때문에 성별도 모르고 범행했다는 주장은 믿을 수 없다”고 말했다.특히 경찰은 “자살을 결심하고 누구든 데려가려 했다”는 장씨 진술에 대해서도 신빙성이 없다고 판단했다. 경찰 관계자는 “범행 후 증거인멸을 시도한 정황을 보면 자살할 의도가 확정적이었다고 보이지 않는다”고 밝혔다.경찰은 이날 오전 장씨의 신상정보도 공개했다. 장씨는 광주 지역에서 처음으로 신상이 공개된 중대범죄 피의자다. 경찰은 장씨의 성폭행·스토킹 혐의에 대해서도 조만간 결론을 내릴 방침이다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지