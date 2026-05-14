충북지사 선거 막 올랐다…신용한·김영환 후보 등록

신 “충북의 미래 결정하는 중대한 선택”

김 “도핑테스트 통과 못한 후보와 맞서”



6·3 지방선거 공식 후보 등록이 시작된 14일 충북지사 예비후보들이 일제히 후보 등록을 마쳤다. 공식 선거운동은 오는 21일부터 시작된다.



더불어민주당 신용한 예비후보는 이날 충북선거관리위원회에 방문해 도지사 후보로 등록했다.



그는 후보 등록 후 도청에서 기자회견을 갖고 “이번 지방선거가 지방주도성장 시대, 충북의 미래를 결정하는 중대한 선거”이라고 말했다.



신 후보는 “충북이 구태와 낡은 관행에 머물러 과거로 퇴보할 것이냐 아니면 AI·로보틱스 시대를 선도하며 대한민국의 새로운 중심으로 도약할 것이냐를 결정하는 중대한 선택의 기로에 서 있다”며 “중대한 기로에 서있는 충북도호를 완전히 새로운 충북, 도민이 주인인 도민주권 충북으로 이끌어 가기 위한 힘찬 여정을 시작했다”고 밝혔다.



신 후보는 “완전히 새로운 미래 충북을 만들기 위해서는 군림하는 행정가가 아니라 섬기는 봉사자가 필요하다”며 “네거티브와 정쟁에 몰두하는 정치꾼이 아니라 결과를 만들어 내는 실물경제 전문가, 아래로부터 위로 도민을 섬기고 교감하는 경영자가 절실하다”고 강조했다.







국민의힘 김영환 예비후보도 이날 도지사 후보로 등록한 후 신 후보와의 무제한 토론을 제안했다.



김 후보는 기자회견에서 “도핑테스트와 계체 측정도 통과하지 못한 민주당 후보와 맞서게 됐다. 충북지사 선거는 한마디로 월척이 없다”며 “선관위와 경찰이 방조하고 있고 엄중한 책임을 묻게 될 것”이라고 전했다.



김 후보는 그러면서 “도민들이 공정한 판단을 하기 어려운 상황에 직면하고 있다”며 “올바른 선택을 위해서는 무제한 토론이 필요하다. (신 후보가)토론을 기피한다면 그것은 본인 역량에 대해 자인하는 것”이라고 지적했다.



김 지사는 “충북을 대한민국 AI 산업전환의 중심이자 일하는 사람이 존중받는 생산적 복지의 모범지역으로 만들겠다”고 약속했다.



김 후보는 “AI 산업은 막대한 전력과 친환경 에너지가 핵심”이라며 “수열에너지 또는 수소에너지 기반의 친환경 산업과 연계해 RE100 기반 에너지 자립체계도 구축하겠다”고 말했다.



김 지사는 “복지는 단순한 현금지원이 아니라 일하는 기회를 제공하고 삶의 자존감을 회복시키는 방향으로 가야 한다”며 “충북형 일하는 복지 모델을 완성하겠다”고 밝혔다.



‘정치브로커’ 명태균씨는 14일 더불어민주당 신용한 충북지사 후보가 자신을 공익제보자라고 주장하는 것과 관련, 신 후보가 도민들을 속이고 있다고 재차 주장했다.



명씨는 이날 청주 흥덕경찰서 앞에서 기자회견을 열고 신 후보가 지난해 2월 자신이 여론조사를 조작했다는 혐의(개인정보보호법 위반)로 국민권익위원회에 신고한 사건이 최근 '혐의 없음'으로 내사 종결됐다고 밝혔다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 175 응원 하기 충북 소식을 전합니다 6·3 지방선거 공식 후보 등록이 시작된 14일 충북지사 예비후보들이 일제히 후보 등록을 마쳤다. 공식 선거운동은 오는 21일부터 시작된다.더불어민주당 신용한 예비후보는 이날 충북선거관리위원회에 방문해 도지사 후보로 등록했다.그는 후보 등록 후 도청에서 기자회견을 갖고 “이번 지방선거가 지방주도성장 시대, 충북의 미래를 결정하는 중대한 선거”이라고 말했다.신 후보는 “충북이 구태와 낡은 관행에 머물러 과거로 퇴보할 것이냐 아니면 AI·로보틱스 시대를 선도하며 대한민국의 새로운 중심으로 도약할 것이냐를 결정하는 중대한 선택의 기로에 서 있다”며 “중대한 기로에 서있는 충북도호를 완전히 새로운 충북, 도민이 주인인 도민주권 충북으로 이끌어 가기 위한 힘찬 여정을 시작했다”고 밝혔다.신 후보는 “완전히 새로운 미래 충북을 만들기 위해서는 군림하는 행정가가 아니라 섬기는 봉사자가 필요하다”며 “네거티브와 정쟁에 몰두하는 정치꾼이 아니라 결과를 만들어 내는 실물경제 전문가, 아래로부터 위로 도민을 섬기고 교감하는 경영자가 절실하다”고 강조했다.신 후보는 “구태와 낡은 관성이 아니라 강한 실행력으로 충북의 변화를 열어갈 새로운 젊은 일꾼이 필요하다”며 “일 잘하는 이재명 정부와 제대로 호흡하고 방향성을 맞추어 무너진 도정의 신뢰를 바로 세우고 도민의 삶을 책임지는 행정, 도민의 자부심을 되살리는 충북을 반드시 만들겠다”고 약속했다.국민의힘 김영환 예비후보도 이날 도지사 후보로 등록한 후 신 후보와의 무제한 토론을 제안했다.김 후보는 기자회견에서 “도핑테스트와 계체 측정도 통과하지 못한 민주당 후보와 맞서게 됐다. 충북지사 선거는 한마디로 월척이 없다”며 “선관위와 경찰이 방조하고 있고 엄중한 책임을 묻게 될 것”이라고 전했다.김 후보는 그러면서 “도민들이 공정한 판단을 하기 어려운 상황에 직면하고 있다”며 “올바른 선택을 위해서는 무제한 토론이 필요하다. (신 후보가)토론을 기피한다면 그것은 본인 역량에 대해 자인하는 것”이라고 지적했다.김 지사는 “충북을 대한민국 AI 산업전환의 중심이자 일하는 사람이 존중받는 생산적 복지의 모범지역으로 만들겠다”고 약속했다.김 후보는 “AI 산업은 막대한 전력과 친환경 에너지가 핵심”이라며 “수열에너지 또는 수소에너지 기반의 친환경 산업과 연계해 RE100 기반 에너지 자립체계도 구축하겠다”고 말했다.김 지사는 “복지는 단순한 현금지원이 아니라 일하는 기회를 제공하고 삶의 자존감을 회복시키는 방향으로 가야 한다”며 “충북형 일하는 복지 모델을 완성하겠다”고 밝혔다.‘정치브로커’ 명태균씨는 14일 더불어민주당 신용한 충북지사 후보가 자신을 공익제보자라고 주장하는 것과 관련, 신 후보가 도민들을 속이고 있다고 재차 주장했다.명씨는 이날 청주 흥덕경찰서 앞에서 기자회견을 열고 신 후보가 지난해 2월 자신이 여론조사를 조작했다는 혐의(개인정보보호법 위반)로 국민권익위원회에 신고한 사건이 최근 '혐의 없음'으로 내사 종결됐다고 밝혔다.청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지