‘부당하므로 불이행’… 문형순 경찰서장 실화 영화로
한국전쟁 직후 예비검속자 처형 지시를 거부했던 문형순 제주 성산포경찰서장의 이야기가 영화로 만들어진다.
영화제작사 에이치필름은 문 서장의 실화를 바탕으로 한 영화 ‘부당하므로 불이행’(가제)을 제작한다고 14일 밝혔다.
연출은 고훈 감독이 맡고, 고혁진 제주독립영화협회 대표가 제작과 프로듀서를 담당한다.
고 감독은 영화 ‘어멍’ ‘그날의 딸들’에서 제주 해녀와 4·3을 소재로 작업했다. 고 대표 역시 ‘지슬’ ‘끝나지 않은 세월’ 등 제주 관련 작품을 꾸준히 제작해왔다. 두 사람 모두 제주 출신이다.
이번 작품은 2024년 제주콘텐츠진흥원이 주최한 시나리오 공모전에서 대상을 수상했다. 올해 제주 다양성영화 제작지원작으로 선정돼 일부 제작비를 지원받는다. 개봉은 제주4·3 80주년이 되는 2028년으로 예정돼 있다.
고 감독은 “일반 공동묘지에 묻혀 있던 문형순 서장의 무덤을 보고 가슴이 아팠다”며 “국립호국원에 안장되던 날 생존자의 인터뷰를 보고 곧바로 시나리오를 쓰기 시작했다”고 말했다.
이어 “참극을 막은 경찰의 시선에서 4·3을 새롭게 바라보고자 한다. 피해자 중심의 서사를 넘어 4·3콘텐츠의 다양성을 확장하는 의미 있는 도전이 될 것”이라고 강조했다.
문형순 서장은 1897년 평안남도 안주에서 태어나 1919년 만주 신흥무관학교를 졸업하고 임시정부 광복군 등에서 독립운동을 했다.
해방 후 경찰에 투신해 1947년 제주에 부임했다. 성산포경찰서장으로 근무하던 1950년 8월 예비검속자 총살 명령을 ‘부당하므로 불이행’이라며 거부해 주민 300여명의 목숨을 구했다.
1948년 모슬포경찰서장 시절에도 좌익 혐의를 받고 있던 주민 100여명을 자수 조건으로 모두 석방해 학살 위기를 막았다.
이러한 공로로 ‘한국의 쉰들러’라 불린다. 경찰청은 2018년 그를 ‘올해의 경찰영웅’으로 선정했다. 2019년에는 아시아태평양 국제 비정부기구가 수여하는 평화상을 받았다. 2023년 국가유공자로 등록돼 2024년 국립제주호국원에 안장됐다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사