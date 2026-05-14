시사 전체기사

[속보] 중노위, 삼성전자 노사에 16일 사후조정 재개 요청

입력:2026-05-14 12:11
공유하기
글자 크기 조정
연합뉴스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
與충북도당, 경쟁후보에 “장제원·권성동 등 축전 쏟아져” 황당논평
난민 남성 귀화 패소, 이유는 법에 없는 ‘일본어 능력’… ‘장관 재량’에 숨겨진 벽[이세
이승환, 구미시장 상대 항소 “변호인단 5배로…세금 쓰지마라”
靑 “반도체 초과세수 활용 방안 검토 사실 아냐”
‘출근 안 하셨어요’… 북한산 오른 50대 여성 28일째 실종
스토킹 외국인 여성 못찾자… 장윤기, 여고생 분풀이 살해
“프로포폴 드릴게요”… ‘반포대교 추락’ 포르쉐 공범 첫 재판
외로움·우울감… 위로가 필요할 때 사람 대신 AI에 의존 ‘위험’
국민일보 신문구독