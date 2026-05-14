與충북도당, 경쟁후보에 “장제원·권성동 등 축전 쏟아져” 황당논평

“장제원·이철규·권성동 의원 등 ‘윤 어게인’ 인사들의 축전과 영상이 쏟아졌다”는 황당한 내용이 담긴 논평을 냈다가 하루 만에 삭제한 것으로 파악됐다.

더불어민주당 충북도당이 경쟁 상대인 국민의힘 후보 개소식과 관련해국민의힘 충북도당은 14일 논평에서 “민주당 충북도당은 이동석 국민의힘 충주시장 후보 개소식과 관련해 발표했던 논평을 하루 만에 아무런 설명 없이 삭제했다”며 “도대체 왜 삭제했느냐”고 지적했다.민주당 충북도당은 문제의 논평에 “지난 3월 이 후보 선거사무소 개소식은 그야말로 ‘용산 출장소’를 방불케 했다”며 “장제원·이철규·권성동 의원 등 윤 어게인이라 불리는 인사들의 축전과 영상이 쏟아졌다”고 적었다.국민의힘 충북도당은 “민주당 논평에는 이미 고인이 된 장제원 전 의원이 축전을 보냈다는 주장, 현재 수감 중인 권성동 의원이 축하 영상을 보냈다는 주장, 이 후보와는 일면식도 없는 이철규 의원까지 거론하는 내용이 담겼다”며 “정당의 공식 논평이라고 보기 어려울 정도로 사실관계가 엉망인 내용”이라고 비판했다.국민의힘 충북도당은 또 “기본적인 사실관계 확인만 했더라도 결코 나올 수 없는 수준의 허위 주장”이라며 “선거를 앞두고 이른바 윤 어게인 프레임 씌우기에만 눈이 멀어 사실 확인조차 않은 채 무리한 정치 공세를 벌인 것”이라고 꼬집었다. 이어 “선거가 아무리 급하다 하더라도 이미 고인이 된 사람까지 정치공세에 끌어들인 것은 매우 부적절한 처사이고, 정상적 정치라 할 수 없다”며 “논평이 잘못됐다면 시민과 도민 앞에 먼저 사과하는 것이 공당의 책임 있는 자세”라고 덧붙였다.이형민 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지