대구시민 10명 중 7명 “대구 계속 살고 싶다”
대구시민 10명 중 7명이 대구에 계속 살고 싶어 하는 것으로 조사됐다.
14일 대구시가 2025년 대구사회조사 결과와 사회지표 관련 행정자료를 분석해 발간한 ‘2025년 대구의 사회지표’ 보고서에 따르면 대구시민 평균 대구 거주기간은 38.9년이었고 76.5%가 10년 후에도 대구에 거주할 의사가 있다고 답했다. 거주 의사 비율은 나이에 따라 차이가 났다. 15~19세 67.4%, 20대 63.5%, 30대 68.1%, 40대 77.1%, 50대 79.2%, 60세 이상 84%였다.
이 보고서는 시민 삶의 변화와 사회 전반의 흐름을 다양한 지표를 통해 종합적으로 분석했다. 지난해 8월 18일부터 40일 동안 지역 내 9000가구, 만 15세 이상 가구원 1만6000여명을 대상으로 소득·소비, 노동, 교육·훈련, 주거·교통, 여가, 주관적 웰빙 등 7개 부문에 대해 조사를 벌였다.
소득 구조는 개선된 것으로 나타났다. 월평균 가구소득 300만원 이상 비율이 54.2%로 2023년(49.6%)보다 소폭 증가했다. 가구 소득에 대한 만족도는 2025년 여유·적당이 70.6%로 2023년(51.8%)보다 크게 증가했다.
일자리가 부족하다는 인식이 더 많았다. 일자리가 ‘불충분하다’는 응답이 44.4%로 ‘충분하다’(17.4%)보다 높았다. 현재 하는 일에 대한 만족도 조사에서는 만족이 44.7%로 2023년(40.2%)보다 상승했다.
대구시민이 가장 많이 사용하는 교통수단은 승용차·승합차(48.7%)로 시내버스(28.4%), 도시철도(8.4%)와 차이가 컸다. 특히 도시철도는 2017년 14.1%, 2019년 12.7%, 2021년 11.3%, 2023년 10.5%, 2025년 8.4%로 감소 추세다.
보고서는 2035년 65세 이상 고령인구 비율이 30%를 넘고 19~39세 청년인구 비율이 20%대 초반에 머물 것이라고 예측했다.
대구시 관계자는 “대구시민의 전반적인 삶 만족도는 10점 만점에 7.1점으로 2023년 6.3점 대비 상승해 개선된 것으로 분석된다”며 “지표에 나타난 시민들의 바람을 시정에 적극 반영할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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