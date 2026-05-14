서천 해수에서 올해 첫 비브리오 패혈증균 검출
충남도 보건환경연구원은 서해안 해수에서 올해 첫 비브리오 패혈증균이 검출됐다고 14일 밝혔다.
비브리오 패혈증균은 지난 6일 서천군에서 채수한 바닷물에서 검출됐다. 채수 당시 해수 온도는 25℃였다.
비브리오 패혈증은 균에 오염된 어패류를 날로 먹거나 상처 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 때 감염되며, 주로 여름철에 환자가 집중된다.
건강한 사람보다는 만성간질환, 알코올중독, 당뇨병 등의 기저질환이 있는 고위험군에서 주로 발생한다.
평균 1∼2일의 잠복기를 거쳐 급성 발열, 오한, 혈압 저하, 설사, 복통, 구토 등이 나타나며, 발열 후 24시간 이내에 피부 이상 증상과 원발성 패혈증이 나타날 수 있다.
감염 시 치사율이 50%에 달하는 만큼 상처 난 피부가 바닷물에 노출되지 않도록 하고, 어패류를 충분히 익혀 섭취하는 등 예방이 중요하다.
정금희 보건환경연구원장은 “비브리오 패혈증은 기저질환이 있는 고위험군에서 감염 시 치명률이 높은 만큼 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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