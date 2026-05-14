KIOST-해경, 기후재난 공동 대응 체계 구축
해양 관측·예측 데이터 현장 활용 확대
300m급 유인잠수정·MDA 협력 추진
수색·구조·해양오염 대응 역량 강화
한국해양과학기술원(KIOST)과 해양경찰청이 기후 재난과 해양 사고 대응 역량 강화를 위해 협력 체계 구축에 나섰다.
KIOST는 지난 13일 인천 송도 해양경찰청에서 해양경찰청과 업무 협력 회의를 열고 해양 데이터와 기술을 활용한 공동 대응 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.
이번 회의는 기후변화로 해양 환경이 급변하는 상황에서 양 기관의 역량을 결합해 보다 과학적인 해양 안전 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
회의에서는 KIOST의 해양 관측·예측 데이터를 해양경찰의 경비와 수색·구조, 해양오염 방제 활동에 직접 활용하는 방안이 중점적으로 논의됐다.
양 기관은 정보와 기술, 인력, 교육 분야 전반에 걸친 협력 체계를 구축하고 해양 안전 분야 공동 과제 발굴에도 나설 계획이다.
특히 KIOST가 개발 중인 300m급 유인 잠수정 활용과 해양영역인식(MDA) 체계 구축, 해양쓰레기·폐어구로 인한 사고 예방, 해상법 집행 사례 연구 등도 협력 과제로 추진된다.
KIOST는 해양 관측과 예측 기술, 연구 인프라를 기반으로 다양한 해양 데이터를 생산하고 있으며, 해양경찰청은 전국 해양경찰서와 경비함정을 통해 해양 안전 업무를 수행하고 있다.
이희승 KIOST 원장은 “기후변화로 해양 환경이 급변하는 상황에서 과학적 데이터 기반 현장 대응이 어느 때보다 중요하다”며 “해양경찰청과 협력을 통해 국민 생명과 안전을 지키는 대응 역량을 높여가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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