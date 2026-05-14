박형준, 안철수 영입… 중도 확장 승부수
김문수 이어 안철수까지… 외연 확장 가속
“시민 대통합 선대위” 중도층 공략 본격화
보수·중도·청년 아우르는 원팀 체제 구축
국민의힘 박형준 부산시장 후보가 안철수 국민의힘 의원을 공동 명예선대위원장으로 영입하며 중도층 확장에 나섰다.
박 후보 측은 14일 안 의원을 ‘시민 대통합 선거대책위원회’ 공동 명예선대위원장으로 위촉했다고 밝혔다.
박 후보 측은 이번 인선을 두고 보수 결집을 넘어 중도층으로 외연을 넓히기 위한 전략적 포석이라고 설명했다.
안 의원은 부산 출신 4선 국회의원으로, 국민의당 창당과 중도 독자 노선, 이후 보수 통합 과정을 거치며 국민의힘 내 대표적 중도 성향 정치인으로 평가받고 있다.
박 후보 측은 안 의원이 중도층과 청년층에 대한 확장성이 큰 인물이라는 점에 주목하고 있다.
앞서 박 후보는 김문수 전 국민의힘 대통령 후보를 명예선대위원장으로 추대한 데 이어 경선 경쟁자였던 주진우 의원을 상임선대위원장으로 합류시키며 ‘원팀 체제’를 구축했다.
여기에 정의화 전 국회의장과 검사 출신 김세희 변호사까지 선대위에 합류하면서 보수와 중도, 원로와 청년층을 아우르는 ‘시민 대통합 선대위’ 구성을 이어가고 있다는 게 박 후보 측 설명이다.
안 의원은 2021년 부산시장 보궐선거 당시에도 박 후보 지원에 나선 바 있다.
박 후보는 “부산이 분열의 진원지가 아니라 통합의 중심이 돼야 한다”며 “보수 대통합과 시민 대통합만이 부산 선거 승리와 민주주의 수호의 길”이라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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