[속보] 트럼프, 中인민대회당 도착…방중 환영식
9년 만의 방중길에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 조우했다.
14일(현지시간) 중국 관영 신화통신 등에 따르면 이날 오전 10시 베이징 인민대회당 동문 광장에서 트럼프 대통령의 국빈 방문 환영 행사가 열렸다. 시 주석이 먼저 모습을 드러낸 가운데 트럼프 대통령을 태운 차량이 호위 속에 인민대회당에 도착했다.
차에서 내린 트럼프 대통령은 시 주석과 악수를 나누며 인사했다. 양국 정상은 이후 상대국 대표단과 차례로 악수를 하고, 중국 의장대를 사열했다.
트럼프 대통령은 시 주석 초청으로 오는 15일까지 중국을 국빈 방문하고 있다. 2017년 이후 9년만에 성사된 방중이다. 양국 정상은 회담을 가지고 무역, 안보, 경제 협력 등 현안을 논의할 전망이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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