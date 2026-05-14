[속보] 트럼프, 中인민대회당 도착…방중 환영식

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 나란히 걷고 있다. AP/뉴시스

트럼프 대통령은 시 주석 초청으로 오는 15일까지 중국을 국빈 방문하고 있다. 2017년 이후 9년만에 성사된 방중이다.

양국 정상은 회담을 가지고 무역, 안보, 경제 협력 등 현안을 논의할 전망이다.