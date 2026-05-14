택견 세계화…포르투갈에서 “이크 에크”
16~17일 제3회 유럽택견대회
10개국 34개 해외전수관 운영
‘이크 에크’ 기합 소리로 유명한 전통무예 택견이 아시아를 넘어 유럽 무대에 진출하고 있다.
충북 충주시는 오는 16~17일 포르투갈 곤도마르 실내체육관에서 제3회 유럽택견대회를 개최한다고 14일 밝혔다.
충주시와 한국택견협회가 공동 주최하는 유럽택견대회는 2024년 9월 폴란드 그단스크를 시작으로 지난해 포르투갈 곤도마르에서 개최됐다.
올해는 개최국인 포르투갈을 비롯해 폴란드, 스페인, 스위스, 프랑스, 알바니아, 브라질 등 7개국 선수단 150여명이 참가한다.
경기는 택견의 예술성을 보여주는 ‘본때뵈기’, 실전 종목인 ‘대걸이’와 ‘맞서기’ 등으로 진행된다.
택견은 유연하고 율동적인 춤과 같은 동작으로 상대를 공격하거나 다리를 걸어 넘어뜨리는 한국 전통 무술이다. 1983년 국가중요무형문화재 제76호로 지정됐다. 2011년에는 전통무예 중 세계 최초로 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐다. 충주시 호암동에는 초대 택견 예능 보유자 고(故) 신한승 선생이 세운 최초의 택견전수관이 있다.
시는 택견의 해외 전파에 속도를 내고 있다. 2024년 9월 폴란드에 유럽의 첫 택견전수관을 개관한 후 포르투갈, 스페인, 멕시코, 미국, 일본, 우즈베키스탄 등 10개국 34개의 해외 택견전수관이 운영되고 있다. 지난해는 멕시코 현지 지도자 53명이 배출됐다. 필리핀 아테네오 데 마닐라 대학교는 지난해 9월 ‘택견(Taekkyeon)’이라는 과목명으로 정규 수업을 편성했다. 수업은 무예와 문화융합을 주제로 이론과 실기를 병행한다. 올해부터는 멕시코를 거점으로 페루와 에콰도르 등에 택견을 전파할 계획이다.
시 관계자는 “유네스코 인류무형문화유산인 택견의 가치를 세계에 알리고 저변 확대에 나서고 있다”며 “국제 네트워크를 활용해 택견의 해외 보급과 문화교류 사업을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
충주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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