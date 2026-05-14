2차 특검, 김태효 15일 소환 통보… 우방국 ‘계엄 정당화 메시지’ 살핀다
내란중요임무종사·직권남용 피의자 신분
지난달 8일 압수수색 후 첫 소환
2차 종합특검이 12·3 비상계엄 직후 국가안보실 등이 우방국에 ‘계엄 정당화’ 메시지를 보냈다는 의혹과 관련해 김태효 전 국가안보실 1차장에게 출석을 통보했다. 김 전 차장을 압수수색한 지 한 달 여 만이다.
14일 법조계에 따르면 특검팀은 김 전 차장을 오는 15일 내란중요임무종사와 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 소환 통보한 것으로 확인됐다. 다만 김 전 차장은 아직 출석 의사를 명확히 밝히지 않은 것으로 전해졌다.
김 전 차장은 2024년 12월 3일 비상계엄 직후 국가안보실과 외교부 공무원들을 동원해 미국 등 우방국 공관에 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 보내 내란중요임무에 종사했다는 혐의를 받는다. 특검은 신원식 전 국가안보실장에게도 같은 혐의를 적용했다.
특검은 당시 메시지에 ‘이번 조치는 자유민주주의 수호를 위한 것’이라는 등의 내용이 포함됐다고 의심하고 있다. ‘국회가 탄핵소추와 예산 삭감 등으로 행정부를 마비시키고 헌법질서의 실질적 파괴를 기도한 것에 대응해 헌법 테두리 내에서 정치적 시위를 한 것이다’ ‘윤석열 대통령은 종북좌파, 반미주의에 대항하고자 하는 입장을 견지하고 있다’는 내용도 담겼던 것으로 알려졌다.
특검은 당시 김 전 차장과 신 전 실장이 윤석열 전 대통령의 지시를 받고 범행을 공모한 것으로 의심하고 있다. 특검은 세 사람이 국가안보실과 외교부 공무원 등에게 의무에 없는 행위를 한 것으로 보고 직권남용권리행사방해 혐의를 함께 적용했다.
앞서 특검은 지난달 8일 김 전 차장의 자택과 그가 재직 중인 서울 종로구 성균관대 연구실 등을 압수수색했다. 이후 지난달 22일 조태열 전 외교부 장관을 참고인 신분으로 불러 조사하며 당시 대통령실의 지시 내용을 캐물었던 것으로 전해졌다.
김 전 차장은 계엄 해제 직후 골드버그 전 주한 미국 대사와 통화하며 “계엄이 불가피했다”고 언급했다는 의혹과 관련, 지난해 내란특검 수사 대상에도 올랐다. 정동영 통일부 장관은 지난해 1월 이 같은 의혹을 제기했는데, 김 전 차장은 “비상계엄 1시간여 뒤 골드버그로부터 전화를 받았으며, ‘추후 상황을 지켜보자’고 말했을 뿐”이라고 해명했다. 내란특검팀은 해당 의혹을 살폈지만 김 전 차장을 입건하거나 소환하진 않았다.
한편 특검은 이날 오전 ‘관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 감사원과 주요 관계자 자택 3곳에 대한 압수수색에 착수했다. 특검은 윤 전 대통령 당선 뒤인 2022년 중순 관저 이전 공사 과정에서 불법적인 예산 전용이 있었는지 수사 중이다. 이와 관련해 특검은 2022~2024년 감사원의 감사 과정에서 위법 행위가 있었는지 따져보고 있다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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