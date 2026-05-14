“정규리그 6위의 반란”… 부산 KCC 우승 신화 썼다
KBL 최초 정규리그 6위 팀 챔프 등극
통산 7회 우승… 역대 최다 공동 1위
사직체육관 연속 1만 관중 열기 이어져
부산KCC 이지스가 한국프로농구(KBL) 역사상 최초로 정규리그 6위 팀 우승이라는 새 역사를 쓰며 챔피언 트로피를 들어 올렸다.
부산시는 부산KCC가 2025-2026 KBL 챔피언결정전에서 고양 소노 스카이거너스를 4승 1패로 꺾고 최종 우승을 차지했다고 14일 밝혔다.
이번 우승은 부산 연고 이전 첫 시즌이었던 2023-2024시즌 우승 이후 2년 만이다. KCC는 통산 7번째 우승을 기록하며 울산 현대모비스와 함께 KBL 역대 최다 우승 공동 1위에 올랐다.
특히 KCC는 정규리그를 6위로 마치며 어렵게 플레이오프에 진출했지만, 단기전에서 강한 조직력과 집중력을 앞세워 KBL 최초의 ‘6위 우승’ 신화를 완성했다.
KCC는 4강 플레이오프에서 안양 정관장을 상대로 1패만 기록하며 결승에 올랐고, 챔피언결정전에서도 고양 소노를 상대로 단 1패만 허용하며 압도적인 경기력을 선보였다.
이상민 감독 체제 아래 허훈과 허웅, 송교창, 최준용, 숀 롱 등 주축 선수들이 고른 활약을 펼치며 공수에서 안정적인 조직력을 구축했다는 평가를 받는다.
특히 허웅을 중심으로 한 공격적인 경기 운영과 플레이오프 연승 행진은 사직실내체육관 흥행으로도 이어졌다. 챔피언결정전 기간 사직체육관은 연속 1만 관중을 기록하며 부산 프로농구 열기를 입증했다.
부산KCC는 2023년 8월 부산으로 연고지를 이전한 뒤 사직실내체육관을 홈구장으로 사용하고 있다.
부산시는 연고 이전 이후 주 경기장 바닥 교체와 신형 전광판 설치, 가변 좌석 정비, 편의시설 확충 등 관람 환경 개선 사업을 추진해 왔다.
부산시 관계자는 “부산KCC의 우승은 시민들에게 큰 자긍심과 즐거움을 안겨준 성과”라며 “앞으로도 프로스포츠 활성화와 관람 환경 개선에 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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