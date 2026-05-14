교사 절반은 최근 1년간 사직 고민… 원인 1위는 악성 민원
교사의 절반 이상이 최근 들어 사직을 고민한 적 있다는 교원단체 주도 설문조사 결과가 발표됐다. 최대 요인으로는 쏟아지는 악성 민원이 꼽혔다.
교사노동조합연맹(교사노조)은 스승의 날을 하루 앞둔 14일 전국 교원 인식 설문조사 결과를 공개했다. 지난달 20일부터 이달 11일까지 전국 유·초·중등·특수교육 교원을 상대로 실시한 이번 조사에는 도합 7180명이 응답했다.
설문 결과 응답자의 55.5%(3987명)는 ‘최근 1년간 이직 또는 사직(의원면직)에 대해 고민한 적 있다’는 지문에 긍정적으로 응답했다. 24.8%(1781명)에 그친 부정 응답을 크게 웃돈 수치다.
문제로는 민원이 첫손에 꼽혔다. 사직을 고민하게 만든 결정적 요인 2가지를 묻는 문항에 총 5067명이 응답, 가장 많은 62.8%(3182명)가 학부모 등의 악성 민원을 선택했다. 이어 보수 등 경제적 처우에 대한 불만, 학생에 의한 교육 활동 침해, 비본질적이고 과도한 행정 업무 순으로 뒤따랐다.
교사노조는 “교사들이 교실을 떠나려 하는 가장 큰 이유는 일이 많거나 보수를 적게 받기 때문이 아니라 민원으로부터 교사를 보호해 줄 시스템이 없다는 절망감 때문”이라며 “교직 이탈 현상에 대한 대응 논리가 처우 개선에 머물러서는 안 되는 이유”라고 해석했다.
민원 문제는 현장 교사들이 담임을 맡지 않으려 드는 가장 큰 이유로도 꼽혔다. 담임 보직 기피 이유를 묻는 복수선택 문항에서 7180명 중 85.7%(6150명)가 ‘학부모 상담 및 민원 어려움’을 택했다.
최근 1년간 학생에게 교권침해를 당한 적 있다는 응답은 49.6%(3559명)로 나타났다. 47.7%(3424명)는 학생 보호자에게 교권 침해를 당했다고 밝혔다. 지난해 조사에서 기록한 56.7%·56.0%보다 낮아졌지만, 여전히 절반에 육박하는 수치다.
‘교사의 교육적 가치와 헌신이 사회로부터 충분히 존중받고 있다’는 지문에 대한 긍정 응답은 5.6%(401명)에 그쳤다. 79.2%(5687명)는 부정응답을 골랐다. ‘다시 직업을 선택할 수 있다면 교직을 다시 선택하겠다’는 문항에는 65.3%(4685명)가 부정, 19.3%(1387명)가 긍정 응답했다.
교사노조는 “사명감이 강한 교사일수록 학부모 민원이나 아동학대 신고 불안에 직면했을 때 통계적으로 유의미하게 더 큰 심리적 타격을 입는 것으로 확인됐다”고 분석했다. 그러면서 “교사의 사명감에만 호소하는 방식은 현장 교사들에게 오히려 역효과를 낼 가능성이 크다. 교사의 개인적 소명에 의존하는 대신, 실질적인 시스템 보호를 강화하는 것이 공교육 회복의 핵심”이라고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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