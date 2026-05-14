스스로 성능 회복하는 ‘뇌 닮은 반도체’…뉴로모픽 난제 풀었다
자가치유 시냅스 트랜지스터 구현 성공
외부 장비 없이 전기 펄스로 결함 복구…
AI 반도체 상용화 기대
국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스’ 게재
전북대학교와 서울시립대 공동 연구진이 스스로 성능을 회복하는 ‘뇌 모방 AI 반도체’ 구현에 성공했다. 인간 뇌 구조를 모방한 뉴로모픽 반도체의 고질적 문제였던 성능 저하를 해결할 기술로 평가되면서 차세대 AI 반도체 시장의 핵심 기술로 주목받고 있다.
전북대는 배학열 교수(공대 전자공학부) 연구팀이 서울시립대학교 김태완 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 자가치유 기능이 가능한 ‘인공 시냅스 소자’를 구현했다고 14일 밝혔다. 연구 결과는 재료과학 분야 국제학술지인 Advanced Science 최신호에 게재됐다.
뉴로모픽 컴퓨팅은 인간 뇌의 시냅스처럼 연산과 기억을 하나의 소자에서 동시에 수행하는 차세대 기술이다. 기존 컴퓨터 구조의 한계로 꼽히는 ‘폰 노이만 병목(von Neumann bottleneck)’ 현상을 극복할 대안으로 떠오르고 있다.
하지만 기존 뉴로모픽 소자는 학습이 반복될수록 내부 결함이 축적돼 성능과 정확도가 떨어지는 문제가 상용화의 걸림돌로 지적돼 왔다.
연구팀은 이를 해결하기 위해 전기적 펄스를 활용한 ‘전류 어닐링(Current annealing)’ 기술을 적용했다. 기존에는 반도체 열화를 복구하기 위해 별도의 열처리 장비가 필요했지만, 연구팀은 소자 내부에서 제어된 전류와 열을 발생시켜 성능을 회복시키는 데 성공했다.
실제 실험에서는 AI 학습 과정에서 저하됐던 이미지 분류 정확도가 전류 어닐링 이후 초기 수준으로 회복되는 결과가 확인됐다. 연구팀은 또 결함이 발생한 셀만 선택적으로 복구·비활성화하는 방식의 시스템 구조도 제시했다.
연구진은 이번 기술이 향후 실제 AI 반도체 칩 양산 공정에도 적용 가능한 기반 기술이 될 것으로 기대하고 있다.
이번 연구는 과학기술정보통신부의 소재글로벌 영커넥트사업과 우수신진연구사업 등의 지원을 받아 수행됐다.
배학열 교수는 “메모리와 연산을 동시에 수행하는 인공 시냅스 소자의 지속가능성은 차세대 AI 하드웨어의 핵심 과제”라며 “외부 공정 없이 기존 시스템에도 적용 가능한 자가치유 기술을 통해 장기 학습과 추론 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있는 설계 방향을 제시했다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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