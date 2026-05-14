시사 전체기사

정원오 캠프, 오세훈표 ‘감사의 정원’ 항의…릴레이 1인 시위

입력:2026-05-14 10:49
공유하기
글자 크기 조정
감사의 정원

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프가 서울시의 ‘감사의 정원’ 준공 강행에 항의해 광화문광장 1인 시위를 재개했다. 정 후보 측은 사업 추진 과정 전반에 대한 검증과 책임 규명에 나서겠다고 밝혔다.

캠프 산하 오세훈10년심판본부는 14일 2차 릴레이 1인 시위를 시작했다. 이날은 고민정 심판본부장을 시작으로 김동아 캠프 대변인, 채현일 캠프 종합상황본부장 등 국회의원과 서울시의회 의원이 참여했다.

15일에는 김남근 캠프 공동 제1정책본부장, 이정헌 캠프 공보단장 겸 수석대변인과 서울시의회 의원이 릴레이 1인 시위를 벌인다.


심판본부는 향후에도 광화문광장 릴레이 피켓팅을 이어가며 감사의 정원 사업 추진 과정 전반에 대한 검증 활동을 계속해 나간다는 방침이다.

심판본부는 앞서 지난 7일 한글문화연대 등 시민사회단체들과 광화문광장에서 공동 기자회견을 열고 감사의 정원 사업에 대해 “특혜 의혹, 혈세 낭비, 절차 무시, 민주주의 훼손이 복합적으로 얽힌 졸속 행정”이라며 즉각적인 중단과 철저한 감사를 촉구했다.

이후 광화문광장에서 7~11일 5일간 국회의원과 서울시의원, 시민사회단체가 참여하는 1차 릴레이 1인 시위를 진행했다. 윤건영·이해식 의원을 비롯한 국회의원 12명과 서울시의원 25명, 시민사회단체 관계자가 참여했다.


김혜원 기자 kime@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 트럼프, 中인민대회당 도착…방중 환영식 시작
“북, 서해서 제한적 핵공격 가능성” 美싱크탱크 시나리오
삼전닉스 호황에 국민 배당금? 시장 흔든 한마디의 진짜 의미
‘출근 안 하셨어요’… 북한산 오른 50대 여성 28일째 실종
고독사 6년새 1.6배 늘어… 외로움 이제 국가 관리 과제로
토지공개념·횡재세 이어 국민배당금… ‘사회적 배분’ 기나긴 논쟁
‘AI 아첨’ 사용자 대인관계에 부정적 영향 미친다
D-7 다시 도는 총파업 시계… 재계 “긴급조정권으로 막아야”
국민일보 신문구독