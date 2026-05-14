정원오 캠프, 오세훈표 ‘감사의 정원’ 항의…릴레이 1인 시위
정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프가 서울시의 ‘감사의 정원’ 준공 강행에 항의해 광화문광장 1인 시위를 재개했다. 정 후보 측은 사업 추진 과정 전반에 대한 검증과 책임 규명에 나서겠다고 밝혔다.
캠프 산하 오세훈10년심판본부는 14일 2차 릴레이 1인 시위를 시작했다. 이날은 고민정 심판본부장을 시작으로 김동아 캠프 대변인, 채현일 캠프 종합상황본부장 등 국회의원과 서울시의회 의원이 참여했다.
15일에는 김남근 캠프 공동 제1정책본부장, 이정헌 캠프 공보단장 겸 수석대변인과 서울시의회 의원이 릴레이 1인 시위를 벌인다.
심판본부는 향후에도 광화문광장 릴레이 피켓팅을 이어가며 감사의 정원 사업 추진 과정 전반에 대한 검증 활동을 계속해 나간다는 방침이다.
심판본부는 앞서 지난 7일 한글문화연대 등 시민사회단체들과 광화문광장에서 공동 기자회견을 열고 감사의 정원 사업에 대해 “특혜 의혹, 혈세 낭비, 절차 무시, 민주주의 훼손이 복합적으로 얽힌 졸속 행정”이라며 즉각적인 중단과 철저한 감사를 촉구했다.
이후 광화문광장에서 7~11일 5일간 국회의원과 서울시의원, 시민사회단체가 참여하는 1차 릴레이 1인 시위를 진행했다. 윤건영·이해식 의원을 비롯한 국회의원 12명과 서울시의원 25명, 시민사회단체 관계자가 참여했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사