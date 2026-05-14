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야구장표 없는 이유…매크로 싹쓸이 암표 매매 40대 입건

입력:2026-05-14 10:47
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국민DB

대구경찰청 사이버범죄수사대는 매크로 프로그램으로 프로야구 경기 입장권 1000여장을 불법적으로 구매한 뒤 웃돈을 받고 되판 혐의(국민체육진흥법 위반)로 40대 남성 A씨를 불구속 입건했다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 3∼9월 매크로 프로그램으로 348차례에 걸쳐 삼성라이온즈 시범경기와 프로야구 정규시즌 등 입장권 1168매를 장당 8000원∼5만원에 예매한 뒤 이를 온라인 티켓 거래 사이트에서 높은 가격에 되팔아 4300만원가량을 챙긴 혐의를 받고 있다.

A씨는 더 많은 표를 구하기 위해 본인 계정뿐만 아니라 가족의 계정도 사용했다. 매크로 프로그램을 사용해 구입한 입장권은 정가 대비 최대 700% 정도 비싼 가격에 재판매한 것으로 조사됐다.


국민체육진흥법은 매크로 프로그램을 이용한 입장권 부정 판매를 금지하고 있다. 위반 시 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처해진다.

대구경찰청 측은 “매크로를 이용한 암표 매매 행위는 공정한 티켓 구매 기회를 침해하는 불법행위”라며 “온라인상에서 암표 거래 게시글을 발견할 경우 적극적인 신고가 필요하다”고 말했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr


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