남부발전, 부산빛드림 화재 복구 대책본부 가동
15개 부서 참여… 4개 전담반 구성
외부기관 협력해 사고 원인 분석
설비·구조물 안전성 전면 재점검
한국남부발전이 최근 발생한 부산빛드림본부 화재 사고의 신속한 복구와 재발 방지를 위해 전담 대책본부를 구성하고 본격 대응에 나섰다.
남부발전은 기술안전부사장을 총괄 책임자로 하는 ‘부산복합 피해 복구 대책본부’를 발족해 운영에 들어갔다고 14일 밝혔다.
대책본부에는 총 15개 부서가 참여하며 피해조사반과 피해복구반, 안전진단반 등 4개 전담반이 구성됐다. 복구 완료 시까지 상시 회의체를 운영하며 복구 상황 점검과 대응 체계를 유지할 계획이다.
피해조사반은 설비 피해 현황 조사와 함께 기기별 육안 점검, 정밀 테스트 등을 진행한다. 필요할 경우 외부 전문기관을 통한 신뢰성 진단 용역도 추진한다.
피해복구반은 조사 결과를 토대로 복구공사와 기자재 확보, 시운전 등을 맡는다. 기자재 납기 단축을 위해 제작사와 협력 체계도 구축할 예정이다.
안전진단반은 외벽과 바닥 등 주요 구조물 안전성을 점검하고 유해 물질 잔류 여부 등 환경 안전성 평가도 시행한다. 복구 과정 중 안전사고 예방 절차 마련도 담당한다.
남부발전은 외부 전문기관과 협력해 사고 원인 분석과 기술·제도 개선 방안을 마련하고 종합적인 재발 방지 대책을 수립할 계획이다.
서성재 남부발전 기술안전부사장은 “설비 안정성과 안전관리 시스템을 원점에서 재점검하겠다”며 “철저한 원인 규명과 재발 방지에 최선을 다하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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