이승환, 구미시장 상대 항소 “변호인단 5배로…세금 쓰지마라”
가수 이승환이 공연 취소 사태와 관련한 손해배상 소송 1심 판결 이후 김장호 구미시장을 상대로 항소에 나서겠다고 밝혔다. 공개 사과를 전제로 1심 판결을 수용하겠다고 했지만, 김 시장 측이 별다른 입장을 내놓지 않으면서 법적 대응을 이어가기로 했다.
이승환은 14일 자신의 소셜미디어를 통해 “어떤 식의 사과도 하지 않으시네요”라며 “말씀드린 대로 항소 작업에 착수하겠다”고 밝혔다.
이어 “소송대리인을 기존 2명에서 다섯 배 늘려 총 10명으로 꾸리겠다”며 “사회적 통념에 반하는 독단적이고 반민주적인 결정으로 실제 손해를 입힌 경우, 책임자가 법망을 빠져나갈 수 없도록 국가배상법상 맹점이 없는지 철저히 들여다보겠다”고 말했다.
이승환은 “음악 신(scene)의 선배로서 문화예술의 진일보에 기여할 판례를 남기기 위한 과정”이라며 “다시는 지자체의 입맛에 따라 대관을 불허하거나 취소하는 일이 반복되지 않도록 하겠다”고 강조했다.
특히 김 시장을 향해서는 “이번엔 세금 쓰시면 안 된다”고 말했다. 앞서 지난 8일 서울중앙지법 민사913단독(부장판사 박남준)은 이승환과 소속사 드림팩토리클럽, 공연 예매자 100명이 구미시와 김 시장을 상대로 낸 2억5000만원 규모 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.
재판부는 구미시가 이승환에게 3500만원, 드림팩토리클럽에 7500만원, 예매자 100명에게 각 15만원을 지급하라고 판결했다. 다만 김 시장 개인에 대한 배상 책임은 인정하지 않았다.
이승환은 1심 선고 직후 김 시장의 공개 사과가 있을 경우 판결을 그대로 받아들이겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 이승환은 당시 “‘형, 제가 잘못했습니다’라는 솔직한 한마디면 될 일”이라며 “사과가 있다면 1심 판결 전부를 받아들이겠다”고 말했다. 다만 “구미시의 악화를 바라지 않는다”며 구미시에 대해서는 항소하지 않겠다고 밝히기도 했다.
김 시장은 1심 판결 이후 “재판부는 김장호 개인에 대한 배상 책임이 없음을 판결했다”며 “시장으로서 시민의 생명과 안전을 최우선으로 생각하고 법과 원칙에 따라 임하겠다”고 밝혔다. 또 향후 대응은 법률 자문을 거쳐 결정하겠다고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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