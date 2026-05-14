울산시, 청년들 생활 밀착형 복지 강화
스포츠·공연 관람료 최대 10만원 환급
챗GPT 등 생성형 AI 구독료도 90% 지원
울산시가 지역 청년들의 문화 향유 기회를 넓히고 미래 핵심 역량인 인공지능(AI) 활용 능력을 키우기 위해 생활 밀착형 지원에 나섰다.
울산시는 우선 ‘2026년 울산청년 스포츠+문화패스 지원사업’을 추진한다고 14일 밝혔다.
이 사업은 스포츠 경기와 공연, 전시 관람비를 지원해 청년들의 삶의 질을 높이기 위해 마련됐다.
지원 대상은 울산시에 주민등록을 둔 19~39세(1986~2007년생) 청년 1만 명으로, 선착순 선정된다.
다만 정부의 ‘청년문화예술패스’ 지원을 받는 2006~2007년생은 중복 지원 대상에서 제외된다.
지원 내용은 울산 연고 프로스포츠 구단의 울산 개최 경기 관람료와 관내 문화시설의 공연·전시 관람료 1인당 연간 최대 10만원까지 지원된다. 영화 관람료는 지원 대상이 아니다.
본인이 직접 관람권을 구매한 후 증빙자료를 제출하면 검증을 거쳐 다음 달 15일까지 울산페이로 환급해준다.
시는 지역화폐 환급 방식을 통해 소상공인 매출 증대와 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 구상이다.
신청은 15일 울산시와 울산창조경제혁신센터의 공고를 시작으로, 5월 26일부터 온라인으로 접수할 예정이다.
이와함께 디지털 전환 시대에 ‘청년 생성형 인공지능(AI) 구독료 지원사업’도 추진한다.
시는 챗GPT, 퍼플렉시티, 그록, 클로드, 제미나이, 코파일럿 등 주요 생성형 AI 서비스 6종에 대해 연 최대 10만원의 구독료를 지원하기로 했다.
지원 대상은 역시 울산 거주 19~39세 청년 1000명이며, 선착순으로 모집한다.
공고일 이후 결제한 내역에 대해 실제 결제 금액의 90%를 연 1회 지원한다.
신청은 26일부터 11월 30일까지 ‘울산청년정책플랫폼’을 통해 가능하다.
울산시 관계자는 “이번 지원 사업들이 청년들에게는 문화적 풍요로움과 자기 계발의 기회를 제공하고 지역 사회에는 경제적 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 체감할 수 있는 맞춤형 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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