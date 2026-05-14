울산시, 청년들 생활 밀착형 복지 강화

스포츠·공연 관람료 최대 10만원 환급



챗GPT 등 생성형 AI 구독료도 90% 지원

본인이 직접 관람권을 구매한 후 증빙자료를 제출하면 검증을 거쳐 다음 달 15일까지 울산페이로 환급해준다.

시는 지역화폐 환급 방식을 통해 소상공인 매출 증대와 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 구상이다.

공고일 이후 결제한 내역에 대해 실제 결제 금액의 90%를 연 1회 지원한다.