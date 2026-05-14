전북도, 외국인 고용특례 도입…농촌 인력난 숨통

인구감소지역 소상공인 대상 외국인 고용 문턱 완화

내국인 채용 의무 면제… 정읍·남원·부안 등 10개 시·군 시행

전북특별자치도

전북특별자치도가 농촌 지역 소상공인들을 위해 외국인 고용 문턱을 대폭 낮춘 비자 특례 제도를 도입한다.