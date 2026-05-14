전북도, 외국인 고용특례 도입…농촌 인력난 숨통
인구감소지역 소상공인 대상 외국인 고용 문턱 완화
내국인 채용 의무 면제… 정읍·남원·부안 등 10개 시·군 시행
전북특별자치도가 농촌 지역 소상공인들을 위해 외국인 고용 문턱을 대폭 낮춘 비자 특례 제도를 도입한다. 내국인을 먼저 채용해야 했던 기존 기준을 완화해 인구감소지역 소상공인도 외국인 우수 인재 1명을 직접 고용할 수 있도록 한 것이 핵심이다.
전북도는 인구감소지역의 인력난 해소와 지역경제 활성화를 위해 지역특화형 비자(F-2-R) 제도에 ‘지역활력 소상공인 고용특례’를 신설하고 오는 18일부터 시범 운영한다고 14일 밝혔다.
이번 특례는 법무부의 ‘2030 이민정책 미래전략’에 맞춰 추진되는 제도 개선의 하나다. 농촌과 인구감소지역 영세 사업장의 현실을 반영해 외국인 고용 기준을 대폭 낮춘 것이 골자다.
기존에는 지역특화형 우수인재(F-2-R)를 고용하려면 내국인 근로자를 최소 1명 이상 채용해야 했다. 하지만 농촌 지역 소상공인들은 내국인 인력 확보 자체가 어려워 제도 활용이 현실적으로 어렵다는 현장 목소리가 이어져 왔다.
이에 따라 전북도는 법무부와 협의를 거쳐 일정 요건을 충족한 소상공인과 농업법인에 한해 내국인 고용 여부와 관계없이 지역특화형 우수 인재 1명을 고용할 수 있도록 특례를 신설했다.
대상 지역은 정읍·남원·김제시와 진안·무주·장수·임실·순창·고창·부안군 등 도내 인구감소지역 10개 시·군이다. 제조업과 도·소매업, 음식점업 등 생활밀착형 업종 소상공인과 농업법인이 혜택을 받는다.
다만 안정적인 고용 환경을 위해 사업 운영 기간 3년 이상, 전년도 매출액 1억원 이상 등의 요건을 적용한다. 전년도 매출액이 1억원 미만이더라도 최근 2년 평균 매출액이 1억원 이상이면 신청할 수 있다.
이번 시범사업은 2027년 말까지 한시적으로 운영된다. 전북도는 운영 과정에서 현장 의견과 성과를 분석해 추가 제도 개선도 추진할 계획이다.
백경태 전북도 대외국제소통국장은 “이번 특례 신설은 인구감소지역 영세 소상공인들의 인력난 해소에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”며 “외국인 우수 인재 유입이 지역 정착과 지역 활력 회복으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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