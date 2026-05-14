면허 빌려 약 팔고 유효기간 지난 의약품까지… 부산서 12곳 적발
무허가 의약품 판매·기간 경과 약 보관
의약분업 예외지역 관리 사각지대 악용
특사경, 형사입건 후 검찰 송치 예정
약사 면허가 없는 직원이 의약품을 판매하고 무허가 의약품을 약국 진열대에 보관·판매한 업체들이 부산시 특별사법경찰 수사에 무더기로 적발됐다.
부산시는 올해 2월 23일부터 지난달 30일까지 의약분업 예외 지역 약국과 의약품 도매상 등을 대상으로 기획 수사를 벌인 결과 총 12곳에서 15건의 위법행위를 적발했다고 14일 밝혔다.
이번 수사는 의약분업 예외 지역의 관리 사각지대를 악용한 불법 의약품 유통·판매 행위와 의약품 도매상의 약사 면허 대여·차용 여부 등을 집중 점검하기 위해 진행됐다.
적발 유형은 무자격자 의약품 판매와 약사 면허 대여·차용, 무허가 의약품 판매·진열, 유효기간 경과 의약품 보관, 전문의약품 과다 판매 등이다.
실제 한 의약분업 예외 지역 약국에서는 약사 면허가 없는 일반 직원이 의약품을 판매하다 적발됐다.
또 다른 의약품 도매상은 법적으로 약사를 관리 책임자로 둬야 함에도 약사를 채용하지 않은 채 지인의 약사 면허를 빌려 지난해 6월부터 올해 4월까지 영업한 것으로 조사됐다.
무허가 의약품 유통 사례도 확인됐다. 한 의약품 도매상은 식품의약품안전처 허가를 받지 않은 의약품을 약국에 판매했고, 해당 약국은 이를 일반 의약품과 함께 진열해 판매 목적으로 보관하다 적발됐다.
의약품 보관 기준을 위반한 사례도 있었다. 한 도매상은 냉장 보관 의약품을 기준 온도보다 높은 11도에서 보관했고, 의무 보존 대상인 온도 기록도 남기지 않은 것으로 나타났다.
의약분업 예외 지역 약국의 전문의약품 판매 기준 위반도 적발됐다. 현행법상 전문의약품은 성인 기준 3일 초과 판매가 금지돼 있지만, 한 약국은 5일분을 조제·판매한 것으로 조사됐다.
부산시 특사경은 적발된 약국과 의약품 도매상 관계자들을 형사 입건한 뒤 검찰에 송치하고 관할 지자체에도 통보할 계획이다.
약사법에 따르면 약사가 아닌 사람이 의약품을 판매하거나 약사 면허를 대여·차용한 경우 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.
김경덕 부산시장 권한대행은 “의약품은 시민 건강과 직결되는 만큼 면허 대여와 무허가 의약품 판매 등 중대한 위반행위는 용납될 수 없다”며 “취약 분야 불법행위에 대한 단속을 지속 강화하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사