마약값을 비트코인으로 세탁… 가상자산 결제조직 적발
운반책·구매자 등 총 40명 순차 검거
범죄수익 1억500만원 추징보전 조치
텔레그램을 통해 마약을 거래한 구매자들의 현금을 비트코인 등 가상자산으로 바꿔 판매자에게 전달한 불법 결제 대행 조직과 마약사범들이 경찰에 무더기로 붙잡혔다.
부산경찰청 마약·국제범죄수사대는 미신고 가상자산 결제대행업체 운영자 6명과 마약 운반책 2명, 구매·투약자 32명 등 총 40명을 검거했다고 14일 밝혔다. 이 가운데 마약 운반책인 20대 남성 B씨는 구속됐다.
경찰에 따르면 이들은 지난해 9월부터 지난달까지 텔레그램을 통해 마약을 거래하면서 구매자들이 송금한 현금을 비트코인 등 가상자산으로 바꿔 판매자에게 전달한 혐의를 받고 있다.
수사 결과 마약 구매자는 무통장 입금 방식으로 결제대행업체에 현금을 송금했고, 결제대행업체는 이를 현금화한 뒤 가상자산 세탁 과정을 거쳐 판매자 측 지갑으로 전달한 것으로 조사됐다.
경찰은 마약 판매자와 구매자들이 수사기관의 추적을 피하기 위해 가상자산 결제망을 활용한 것으로 보고 있다.
경찰은 결제대행업체 거래 내역을 분석하는 과정에서 마약 운반책과 구매자들을 차례로 검거했다. 이 과정에서 케타민 330g과 필로폰 3.4g, 합성대마 8.77g, 엑스터시 5정 등 시가 1억3000만원 상당의 마약류를 압수했다.
또 범죄수익추적팀과 협업해 범죄수익금 1억500만원 상당에 대해 기소 전 추징보전 조치도 진행했다.
검거된 피의자들은 대부분 20~30대로 무직자와 회사원, 유흥업 종사자, 자영업자 등 다양한 직업군인 것으로 확인됐다.
부산경찰청은 지난해 하반기 가상자산수사팀을 신설해 전담 인력을 배치하고 마약 범죄에 이용된 미신고 가상자산 결제대행업체 단속을 강화해 왔다.
경찰 관계자는 “가상자산을 이용한 마약 거래와 자금세탁 행위에 대한 수사를 확대하고 범죄수익도 끝까지 추적·환수하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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