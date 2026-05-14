5년간 충남 수난사고 10명 중 9명은 남성…금산이 최다
최근 5년간 충남에서 발생한 수난사고 사망자 10명 중 9명은 남성인 것으로 나타났다.
14일 충남도에 따르면 2021년부터 지난해까지 6∼8월 발생한 수난 사망자 수는 2021년 3명, 2022년 9명, 2023년 10명, 2024년 9명, 지난해 10명 등 총 41명이다. 이 가운데 남성 사망자가 37명으로 전체의 90.2%를 차지했다.
연령별로는 50대가 9명으로 가장 많았고, 40대와 20대가 각각 7명으로 그 뒤를 이었다. 사망 원인은 물놀이 중 안전 부주의(11명), 수영 미숙(6명) 등 순으로 나타났다.
수난 사망자 10명 중 3명은 금강 상류가 흐르는 금산에서 발생했다.
시군별 수난 사망자를 보면 금산이 12명으로 가장 많았고, 바다가 있는 보령과 태안이 각각 11명, 9명으로 그 뒤를 이었다.
사고 장소는 하천과 해수욕장이 각 12명, 연안 해역이 9명, 저수지 6명, 계곡 2명 등의 순으로 집계됐다.
또 사망자의 27% 가량은 낚시(5명), 해루질(3명), 다슬기 채취(3명)를 하다가 변을 당한 것으로 나타났다. 다슬기 채취 도중 사망자는 모두 금산 금강변에서 발생했다.
금산에서는 지난해 7월 제원면 천내리 금강 상류에서 물놀이를 하던 20대 4명이 물에 빠져 숨지는 사고가 발생했다. 이들은 물놀이 위험 관리 구역으로 지정돼 입수가 금지된 곳에서 물놀이를 하다 변을 당했다.
사고가 잇따르자 충남도는 여름철을 앞두고 안전요원 탄력근무제를 도입하는 등 수난 사고 대응에 나섰다.
과거 사고 발생 상황을 분석해 안전요원 근무 시간을 효율적으로 조정하고, 드론 감시 활동을 확대하기로 했다. 또 방문객이 위험 구역으로 진입하면 경고 방송을 송출하는 지능형 CCTV를 금강 주변 사고 다발 지역 13곳에 우선 설치할 계획이다.
이와 함께 구명조끼 의무 착용과 입수 제한 행정명령 발동 등을 시범 운영하기로 했다. 도 관계자는 “수난사고는 물 속 지형을 모르는 방문객의 안전 부주의가 주요 원인으로 지목되고 있다”며 “첨단 장비를 도입하고 민관이 협력해 수상 안전을 강화할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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