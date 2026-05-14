5년간 충남 수난사고 10명 중 9명은 남성…금산이 최다

지난해 7월 9일 20대 청년 4명이 물에 빠져 숨진 충남 금산군 제원면 천내리 금강변. 김성준 기자

방문객이 위험 구역으로 진입하면 경고 방송을 송출하는 지능형 CCTV를 금강 주변 사고 다발 지역 13곳에 우선 설치할 계획이다.