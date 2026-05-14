화성시 동탄노인복지관에 부광컨설팅 따뜻한 나눔

이번 봉사활동은 어버이날을 맞아 지역 어르신들께 조금이나마 온기와 정성을 전하고자 마련됐으며, 임직원들은 오전부터 배식 교육과 후원 물품 정리를 함께하며 봉사를 준비했다.

경기 화성시 동탄구 소재 노인복지관은 지난 8일 부광컨설팅이 배식봉사 및 후원활동을 진행하며 따뜻한 나눔을 진행했다고 14일 밝혔다.이후 진행된 배식봉사에서는 직원들이 직접 어르신 한 분 한 분께 식사를 전달하고 안부를 나누며 따뜻한 시간을 함께했다. 현장에서는 밝은 인사와 웃음이 이어지며 훈훈한 분위기가 이어졌다는 후문이다.이날 부광컨설팅은 선풍기 25대와 비비고 미역국 880개, 비비고 곰탕 1260개 등 총 600만원 상당의 후원 물품도 함께 전달했다. 전달된 물품은 복지관을 이용하는 어르신들의 생활 지원과 건강한 식사를 위해 사용될 예정이다.부광컨설팅 관계자는 “작은 정성이지만 어르신들께 따뜻한 마음으로 전해지길 바라는 마음으로 준비했다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 도움이 필요한 곳에 꾸준한 나눔을 이어가겠다”고 전했다.화성=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지