靑 “반도체 초과세수 활용 방안 검토 사실 아냐”
청와대가 14일 반도체 호황으로 불어날 초과세수 활용 방안을 두고 본격적인 검토에 착수했다는 보도에 대해 “사실이 아니다”고 밝혔다.
청와대는 이날 입장문에서 이같이 부인하며 “정부는 경기상황, 세수여건, 재정투자 방향 등을 상시 논의하고 있다”고 말했다.
앞서 김용범 정책실장은 “인공지능(AI) 인프라 호황으로 역대급 초과 세수가 생긴다면, 그 과실의 일부는 국민에게 환원돼야 한다”고 말했다.
이날 한 언론은 김 실장이 최근 하준경 경제성장수석과 류덕현 재정기획보좌관 등에게 초과세수 활용 방안 검토를 지시했다고 보도했다.
강준현 더불어민주당 수석대변인도 이날 기자들과 만나 “김용범 정책실장이 말한 것은 정책 발표가 아니라 AI 시대로 대전환이 예상되니까 개인 생각을 말한 것”이라고 강조했다.
강 수석대변인은 “내용도 민간 이익을 가지고 배당을 하겠다는 게 아니다”라며 “AI 산업이 활성화돼서 초과 이익이 생기면 당연히 정부에서는 초과 세수가 발생할 것이다 그런 기준으로 말한 것”이라고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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