靑 “반도체 초과세수 활용 방안 검토 사실 아냐”

김용범 정책실장이 4월 27일 청와대 춘추관에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 CEO 접견 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

청와대가 14일 반도체 호황으로 불어날 초과세수 활용 방안을 두고 본격적인 검토에 착수했다는 보도에 대해 “사실이 아니다”고 밝혔다.