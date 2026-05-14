인천시, 중동사태 장기화에 중소기업 이차보전 2000억 지원

인천시청 전경. 인천시 제공

시는 3월부터 중동사태에 직접적인 타격을 입은 기업들을 대상으로 500억원 규모의 ‘중동사태 관련 긴급 경영안정자금’을 지원하고 있다.

그러나 중동사태 장기화에 따른 경기침체 여파는 일반 중소기업까지 퍼질 조짐을 보이고 있다. 이에 시는 하반기 계획한 경영안정자금 지원 시기를 앞당겨 일반 중소기업에 대한 금융지원도 조기 추진하기로 결정했다.