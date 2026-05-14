인천시, 중동사태 장기화에 중소기업 이차보전 2000억 지원
인천시는 중동사태 장기화에 따른 글로벌 공급망 불안과 경기 위축으로 어려움을 겪는 지역 중소기업의 경영 부담을 완화하고 지역경제의 활력을 회복하기 위해 총 2000억원 규모의 중소기업 이자차액보전 자금을 지원한다고 14일 밝혔다.
시는 3월부터 중동사태에 직접적인 타격을 입은 기업들을 대상으로 500억원 규모의 ‘중동사태 관련 긴급 경영안정자금’을 지원하고 있다. 당초에는 수출 현장의 애로 해소에 중점을 두고 지원대상을 수출기업으로 한정했으나 중동 원부자재 수급 차질 등의 피해도 가시화되면서 4월부터 지원 대상을 수입기업까지 확대했다.
그러나 중동사태 장기화에 따른 경기침체 여파는 일반 중소기업까지 퍼질 조짐을 보이고 있다. 이에 시는 하반기 계획한 경영안정자금 지원 시기를 앞당겨 일반 중소기업에 대한 금융지원도 조기 추진하기로 결정했다. 최근 고금리 기조와 내수 둔화가 지속되면서 중소기업들의 금융비용 부담이 커지고 있는 만큼 하반기 집행 예정이던 이차보전 자금 중 2000억원을 신속히 지원해 유동성 위기에 선제적으로 대응한다는 방침이다.
인천 소재 공장을 운영 중인 제조기업과 제조관련업 중소기업 등 대상 기업은 금융기관 대출 시 0.5% 포인트에서 최대 2.0% 포인트까지 대출이자의 일부를 지원받게 된다. 지원 한도는 기업별 세부심사기준에 따라 최소 2억원에서 최대 100억원이다.
지원 신청은 19일부터 자금 소진까지 가능하다. 신청 접수는 시 중소기업 맞춤형 지원시스템인 ‘비즈오케이’를 통해 온라인으로 할 수 있다. 자세한 사항은 시 누리집 고시·공고란과 비즈 오케이 누리집 공지사항에서 확인하면 된다.
이남주 시 미래산업국장은 “중동사태 장기화와 글로벌 경기 둔화로 지역 기업들의 경영 불확실성이 커지고 있는 상황”이라며 “기업들이 자금난 등 문제로 생산과 고용을 축소하지 않도록 신속한 금융지원에 최선을 다하겠다”고 말했다. 이어 “앞으로도 현장 의견을 지속적으로 반영해 피해 기업에 대한 지원체계를 강화하고 지역산업 생태계의 안정과 기업 경쟁력 회복을 위한 맞춤형 지원을 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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