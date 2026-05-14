이혼 6년째 줄어…60세 이상 황혼이혼은 역대 최다
지난해 전체 이혼 건수는 줄어든 반면 60세 이상의 ‘황혼 이혼’은 늘어나 역대 최다를 기록한 것으로 나타났다.
14일 국가데이터처국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 이혼 건수는 전년보다 3021건 줄어든 8만8130건으로 집계됐다.
6년 연속 감소세를 나타내며 지난해 이혼 건수는 7만9859건을 기록한 1996년 이후 29년 만에 가장 적었다.
데이터처는 인구 감소와 팬데믹 등 영향으로 줄었던 결혼 건수가 시차를 두고 최근 이혼에 영향을 미치고 있다고 설명했다.
반면 장년 부부 이혼은 오히려 늘고 있다.
남녀 모두 60세 이상인 이혼은 지난해 1만3743건을 기록했다. 전년보다 943건 늘며 1990년 통계 작성 이래 가장 많은 수준이다.
전체 이혼 건수에서 60세 이상 이혼이 차지하는 비중은 15.6%로, 마찬가지로 역대 최대 비중이다.
60세 이상 이혼 비중은 2022년 13.4%에서 2023년 13.0%로 줄었다가 2024년 14.0%, 2025년 15.6%로 커졌다.
평균 이혼 연령도 높아지는 추세로 나타났다.
지난해 평균 이혼 연령은 남성 51.0세, 여자 47.7세로 각각 0.6세씩 상승했다. 남성은 10년 전에 비해 4.1세 높아졌고, 여성은 4.4세 상승한 것으로 조사됐다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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