이혼 6년째 줄어…60세 이상 황혼이혼은 역대 최다

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평균 이혼 연령도 높아지는 추세로 나타났다.

지난해 평균 이혼 연령은 남성 51.0세, 여자 47.7세로 각각 0.6세씩 상승했다. 남성은 10년 전에 비해 4.1세 높아졌고, 여성은 4.4세 상승한 것으로 조사됐다.