고양시, 특례시 걸맞은 재정 구축…자주재원 확충 속도
세원 발굴·세외수입 확대 통해 재정 기반 구축
정기 세무조사·징수율 제고 등 추가 재원 확보
대형 공연 ‘고양콘’ 유치…신규 세외수입 창출
경기 고양시가 세원 발굴과 세외수입 확대를 통해 특례시에 걸맞은 안정적 재정 기반 구축에 속도를 내고 있다.
14일 고양시에 따르면 시 재정자립도는 32.94%로 경기도 내 다른 특례시에 비해 낮은 수준이며, 보유세 중심의 세입 구조로 경기 활성화에 따른 세수 증가 효과도 제한적이다. 이에 시는 체계적인 세원 관리와 신규 재원 발굴을 통해 자주재원 확충에 집중하고 있다.
올해 고양시 일반회계 세입예산은 지난해보다 642억원 증가한 2조8738억원이며, 이 가운데 지방세 수입은 7918억원으로 전년 대비 196억원 늘었다.
이는 지역 내 오피스텔 신축에 따른 재산세 과세 물건 증가와 임금 상승에 따른 지방소득세 증가 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.
시는 안정적인 세수 확보를 위해 올해 정기세무조사 대상 법인 100곳을 선정하고 대규모 개발사업 시행사, 대도시 중과세율 회피 의심 법인, 지식산업센터 다수 취득 감면법인 등을 중점 조사할 계획이다. 취약 분야 기획조사와 부당 감면 기업 전수조사도 병행해 과세 사각지대 해소에 나선다.
이 같은 노력으로 시는 지난해 정기 세무조사와 기획조사를 통해 전년보다 58억원 증가한 135억원 규모의 탈루 세원을 발굴했다.
이를 바탕으로 경기도 주관 ‘2025년 도세 특별징수대책 추진실적 평가’에서 최우수 시군에 선정됐다. 또 ‘경기도 지방세정 운영 평가’에서도 5년 연속 우수기관에 이름을 올렸다.
시는 장기적인 재정특례 확보를 위한 제도 개선에도 힘을 쏟고 있다. 2023년 ‘특례시 재정특례 확보 방안’ 연구를 진행한 데 이어 올해는 ‘특례시 재정특례 확대를 위한 재정영향분석’ 연구과제를 제안하며 특례시 규모에 맞는 재정 권한 확대 방안을 모색하고 있다.
납세 신뢰도를 높이기 위한 세정 혁신도 병행한다. 시는 재산세 과세 기준이 되는 부동산 공시가격과 시가표준액 산정의 정확성을 높이기 위해 최신 거래 사례와 인근 시세를 분석하고 정밀 현장조사를 강화하고 있다. 한국부동산원과 협조체계도 유지해 과세표준의 객관성과 신뢰성을 높인다는 방침이다.
전자고지와 모바일 전자송달 확대에도 나선다. 현재 전자고지 이용률은 21.3% 수준으로, 시는 공제 혜택과 홍보 강화를 통해 올해 이용률을 25%까지 끌어올릴 계획이다. 이를 통해 고지서 미송달 문제를 줄이고 납세 편의도 개선한다는 구상이다.
시는 지난해 지방세 징수율을 전년 대비 1%p 상승한 91%까지 끌어올리며 약 85억원의 추가 재원을 확보했다. 올해 역시 징수율을 1%p 높여 연간 약 100억원 규모의 추가 재원을 확보한다는 목표다.
세외수입 확대를 위한 신규 수입원 발굴도 이어지고 있다. 대표 사례인 대형 공연 유치사업 ‘고양콘’은 문화행사와 재정 확충을 결합한 새로운 모델로 평가받는다.
시는 지난해 글로벌 대형 공연 유치를 통해 약 125억원의 세외수입을 확보했으며, 숙박·외식·상권 소비 증가 등 지역경제 활성화 효과도 거뒀다.
이 같은 성과를 바탕으로 고양시는 ‘2025년 세외수입 연구발표대회’ 경기도 최우수상과 ‘제18회 대한민국 지방재정대상’ 지방세외수입 분야 행정안전부 장관 표창을 수상했다.
시는 앞으로도 제2의 ‘고양콘’과 같은 신규 세외수입 모델 발굴을 위해 관련 모니터링과 지원 체계를 강화할 방침이다.
시 관계자는 “고양시는 한정된 재정 여건 속에서도 안정적인 자주재원 확보를 위해 세원 발굴과 세외수입 확대를 지속 추진하고 있다”며 “특례시 규모에 걸맞은 재정 기반을 마련할 수 있도록 체계적인 세원관리와 신규 재원 발굴에 최선을 다하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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