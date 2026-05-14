전남도, 해남 솔라시도에 국가 AI컴퓨팅센터 유치 확정
김영록 “전남을 디지털 대전환 심장부로 만들겠다”
2조4065억 투입…1만9500명 고용 창출 기대
해남 솔라시도가 미래 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라인 ‘국가 AI컴퓨팅센터’ 구축 부지로 확정되면서 전남 인공지능(AI) 산업 대전환의 발판을 마련했다.
전남도는 과학기술정보통신부의 국가 AI컴퓨팅센터 건립 사업에서 솔라시도에 입지를 제안한 삼성SDS 컨소시엄이 최종 참여자로 확정됐다고 14일 밝혔다.
삼성SDS를 주축으로 구성된 컨소시엄은 초거대 AI 연산을 위한 고성능 컴퓨팅 인프라 구축과 안정적 운영 능력을 입증하며 최종 참여자로 선정됐다.
특히 전남도의 AI 데이터센터 입지 준비와 국내 최고 수준의 IT 서비스 기업인 삼성SDS 컨소시엄의 기술 역량이 결합한 결과다.
국가 AI컴퓨팅센터는 AI 연구·개발과 서비스 제공에 필요한 AI컴퓨팅 자원을 집적해 운영·관리하고 산업·연구계 등에 공급하는 시설이다.
2028년까지 그래픽처리장치(GPU) 1만5000장, 2030년까지 5만장을 단계적으로 확보해 운영할 계획이다. 현재 실시설계 수립과 신규 특수목적법인(SPC) 설립을 진행 중이다. 7월 착공해 2028년 하반기 본격 가동을 목표로 하고 있다.
국가 AI컴퓨팅센터는 출자금만 4000억원이며, 2030년까지 2조4065억원이 투입되는 사업이다. 솔라시도 일대에는 관련 기업 입주와 전문 인력 유입이 가속화될 전망이다. 이를 통해 6조4000억원의 경제 유발 효과와 1조5000억원의 부가가치가 창출되고 약 1만9500명의 고용 창출이 기대된다.
김영록 전남도지사는 “이번 성과는 전남도가 그동안 공들인 ‘솔라시도 데이터센터 클러스터’ 조성 사업의 결정적 마중물이 될 것”이라며 “삼성SDS 컨소시엄과의 견고한 파트너십을 통해 글로벌 수준의 컴퓨팅 환경을 조성하고, 전남을 대한민국 디지털 대전환의 심장부로 만들겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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