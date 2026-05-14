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고개 든 ‘광주 여고생 살해’ 장윤기…범행 동기는 침묵

입력:2026-05-14 09:22
수정:2026-05-14 09:23
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심정 묻자 “죄송합니다”

살인 혐의 등을 받는 장윤기(23)가 14일 오전 광주 서구 서부경찰서에서 검찰소 송치되고 있다. 뉴시스

광주 도심에서 여고생을 흉기로 살해한 장윤기가 검찰에 송치됐다.

광주 광산경찰서는 14일 살인·살인미수 등 혐의를 받는 장윤기를 검찰에 구속 송치했다.

이날 장윤기는 광주 서구 서부경찰서에서 검찰로 향하는 호송차에 탑승했다. 장윤기는 현재 심정을 묻는 기자들의 질문에 “죄송합니다”라고 답했다. 범행 동기를 묻는 질문에는 침묵했다.


장윤기는 지난 5일 오전 12시11분쯤 광주 광산구 한 고등학교 앞 대로변 인도에서 귀가하던 A양(17)을 흉기로 살해하고, 비명을 듣고 돕기 위해 다가온 고교생 B군(17)을 살해하려 한 혐의로 구속됐다.

살인 혐의 등을 받는 장윤기(23)가 14일 오전 광주 서구 서부경찰서에서 검찰소 송치되고 있다. 뉴시스

범행 후 현장을 떠난 장윤기는 인근 공원에 자신의 차량과 흉기를 버리고 도보와 택시 등을 이용해 도주를 이어갔다. 장윤기는 범행 약 11시간 뒤인 오전 11시24분쯤 자신의 주거지 인근에서 경찰에 체포됐다.

일면식도 없는 A양을 범행 대상으로 삼은 장윤기는 검거 직후 “사는 게 재미가 없어 자살하려고 했다. 죽을 때 누구라도 데려가려 했다. 배회하다 마주친 A양을 보고 범행 충동을 느꼈다”는 취지로 진술했다.


살인 혐의 등을 받는 장윤기(23)가 14일 오전 광주 서구 서부경찰서에서 검찰소 송치되고 있다. 뉴시스

장윤기는 범행 이틀 전 자신이 스토킹하던 외국인 여성을 스토킹하고 성폭행한 혐의도 받고 있다.

광주경찰청은 이날 피해의 중대성과 국민의 알 권리 등을 고려해 이날 장윤기의 이름과 나이, 머그샷 등 신상정보를 홈페이지에 게시했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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