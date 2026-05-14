“폐기물에서 친환경 소재로” 철강 산업 탄소 중립 해법 제시

영남대 석사과정 안효주씨, 폐플라스틱을 철강 공정 탄소재로 활용해 연구 성과



안효주 씨. 영남대 제공

영남대는

버려지는 폐플라스틱을 철강 제조 공정에 활용 가능한 친환경 소재로 전환하는 연구 성과로 학계와 산업계로부터 주목받고 있다고 14일 밝혔다.