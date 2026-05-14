경부고속도 ‘칠곡 석적 하이패스 IC’ 신설…“접근성 향상”
총 사업비 148억원 투입, 올 하반기부터 설계에 착수해 2030년 개통 목표
경북도는 칠곡군 지역주민들의 오랜 숙원사업인 ‘경부고속도로 석적 하이패스 IC’ 신설 사업이 국토교통부에서 최종 연결허가 승인을 했다고 14일 밝혔다.
‘하이패스 IC’는 하이패스 단말기를 장착한 이용 대상차량(승용차, 버스, 4.5톤 미만 화물차)의 고속도로 진출입이 가능하도록 무인으로 운영하는 소규모 IC를 말한다.
석적 하이패스 IC는 총사업비 약 148억원이 투입돼 올해 하반기부터 본격적인 설계에 착수해 2030년 개통을 목표로 사업을 추진하며 사업비는 칠곡군과 한국도로공사가 각각 50%씩 부담한다.
그동안 석적읍 일대 주민들이 경부고속도로를 이용하기 위해서는 국도 67호선을 이용해 왜관IC까지 약 11㎞ 정도의 먼 거리를 우회해야 하는 불편을 겪었다.
하이패스 전용 IC가 설치될 경우, 대구시까지 이동시간이 71분에서 54분으로 약 17분 단축될 것으로 예상되며 산업구조와 생활권·도시경쟁력까지 바꿀 수 있는 교통 인프라 전환점이 될 것으로 기대된다.
이번 하이패스 IC 신설을 위한 고속도로 연결허가 승인은 2022년 타당성조사 용역 착수 이후 수차례에 걸친 노선계획 재검토와 설치 적정성 검증, 칠곡군과 한국도로공사간 협의를 거친 끝에 얻어냈으며 가장 중요한 관문이었던 경제성(B/C) 측면에서도 1.1이라는 높은 평가를 받았다.
또 지역주민과 인근 산업단지 근로자들의 출퇴근 환경 개선과 기존 왜관IC에 집중됐던 교통량을 분산시켜 상습 정체 구간의 병목현상 완화 및 물류 수송 비용 절감은 물론 인근 관광지, 상권으로의 접근성이 높아져 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 보인다.
박종태 경북도 건설도시국장은 “이번 국토교통부 승인은 지역 정치권과 지자체가 유기적으로 협력해 얻어낸 값진 결과로 석적 하이패스 IC가 개통되면 칠곡군 북부권 주민들의 생활환경이 개선되고 물류 효율성이 극대화될 수 있을 것”이라며 “앞으로도 사업이 차질 없이 완공될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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