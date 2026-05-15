[속보] 트럼프 “시진핑, 호르무즈 개방 지원 용의…보잉 200대 사기로”
도널드 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석이 호르무즈 해협 개방에 도움을 줄 용의가 있음을 밝혔다고 전했다.
로이터·AFP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 중국 베이징 시간으로 14일 방중에 동행한 폭스뉴스 앵커 션 해니티와의 인터뷰에서 “그(시 주석)는 호르무즈 해협 개방을 원한다. 그가 ‘어떤 식으로든 도울 수 있다면 돕고 싶다’고 하더라”라고 말했다.
트럼프 대통령은 이어 “그는 (이란에) 군사 장비를 주지 않을 거라고 했다. 강력하게 말했다”고도 했다.
트럼프 대통령은 인터뷰에서 시 주석이 미국산 대두와 석유, 액화천연가스(LNG) 등을 구매하기로 했으며 미국의 보잉 737 항공기 200대도 사들이기로 했다고 전했다.
켈리 오트버그 보잉 최고경영자(CEO)는 이번 트럼프 대통령의 방중에 동행했다. 보잉은 중국에 737 맥스 항공기 500대 판매를 협상하고 있었다고 미국 매체 더힐은 전했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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