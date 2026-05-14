‘또 오른 연료비, 부담되네’… 내연차 울고 전기차 웃고

연료비가 20% 넘게 오르고 엔진오일 교체 비용도 약 17년 만에 가장 큰 폭으로 오르면서 더 큰 부담을 안게 됐다.

지난달 19일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 게시돼 있다. 국민일보DB