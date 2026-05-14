“트럼프, 이란도 못 이기면서 어떻게 중국 이기나”
트럼프 방중 경계하는 베이징 시민들
“트럼프의 이란 위기, 우리 문제 아냐”
미중 정상회담을 앞둔 베이징 시민들은 중국이 이란 전쟁을 끝내기 위해 더 깊이 개입하는 데 별다른 의욕을 보이지 않았다고 CNN방송이 13일 전했다.
CNN이 만난 중국인들은 미국 정부에 대한 불만, 지정학적 대결에 대한 피로감, 중립을 선호하는 강한 태도를 보였다고 한다.
이들은 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 가장 절박하게 요청할 사안이 호르무즈해협 재개방 지원일 것으로 보고 있었다.
프로그래머 리모씨는 “그는 지금 이란 전쟁 때문에 꽤 어려운 상황에 처해 있다”며 “그래서 여기 와서 지렛대를 얻으려는 것 같다”고 말했다.
CNN은 “이번 정상회담은 트럼프 대통령에게 압박이 커지는 시점에 열렸다”며 “이란과의 전쟁이 세계 경제를 흔들고 있지만 그 영향은 적어도 지금까지는 중국에서 덜 뚜렷하게 나타나고 있다”고 해설했다.
미용기기 업계에 종사하는 류모씨는 “중국은 늘 중립을 지켜왔다”며 “그들이 싸우고 싶다면 그건 그들의 일이지 우리와는 상관없다”고 말했다.
그는 미국의 반도체 수출 통제가 한때 자신의 사업에 타격을 주는 바람에 다른 분야로 옮기게 됐다고 설명했다.
당시 수입 레이저 미용기기 수리 회사를 운영했던 그는 “반도체 공급이 막히자 우리에게 막대한 경제적 손실이 발생했다”고 말했다.
트럼프 대통령을 비판적으로 보는 시민들 사이에서도 세계 양대 경제대국의 관계가 더 안정되기를 바라는 마음은 일관되게 나타났다고 한다.
방송은 “많은 이들은 더 자유로웠던 여행, 비즈니스 관계, 심지어 NBA 경기의 중국 복귀까지 그리워하듯 말했다”고 전했다.
트럼프 대통령을 예측하기 어려운 인물로 묘사하는 이들도 있었다. 그럼에도 이번 방문이 긴장을 낮추는 계기가 되기를 바랐다고 한다.
물류업계에서 일하는 양모씨는 “전쟁은 어느 나라에도 좋지 않다”며 “직접 관련되지 않은 나라들도 영향을 받는다”고 말했다.
CNN은 “평화를 바라는 목소리 밑바탕에는 세계 속 중국의 위치에 대한 자신감과 미국의 힘에 대한 회의가 커지고 있었다”고 진단했다.
류씨는 “솔직히 말하겠다”며 “이란도 이기지 못하면서 어떻게 중국을 이길 수 있겠느냐”고 방송에 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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