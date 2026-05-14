“트럼프, 이란도 못 이기면서 어떻게 중국 이기나”

트럼프 방중 경계하는 베이징 시민들

“트럼프의 이란 위기, 우리 문제 아냐”

도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 환영하기 위한 이들이 13일 중국 베이징 서우두국제공항에서 미국 국기와 중국 국기를 들고 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 가장 절박하게 요청할 사안이 호르무즈해협 재개방 지원일 것으로 보고 있었다.

트럼프 대통령을 예측하기 어려운 인물로 묘사하는 이들도 있었다. 그럼에도 이번 방문이 긴장을 낮추는 계기가 되기를 바랐다고 한다.