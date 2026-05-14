난민 남성 귀화 패소, 이유는 법에 없는 ‘일본어 능력’… ‘장관 재량’에 숨겨진 벽[이세계도쿄]

일본어로 답했지만 “쓰기 능력 부족”

국적법에 없어도 ‘폭넓은 재량’ 인정

불허 이유 공개 안 되는 귀화 심사

“난민협약 위반”… 법원 “문제 없어”

‘공생’ 구호 여전하지만 문턱 높아져

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

재판에서야 밝힌 불허 이유는 ‘일본어’



소송 제기 5개월 뒤인

2023년 9월 세 번째 신청을 시도했지만 이 역시 지난해 불허됐다.

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

일본어 능력은 포함돼 있지 않다.

일상생활에 지장이 없는 정도의 일본어 능력을 갖추는 등 일본 사회에 융화돼 있을 것’ 등을 추가 요건으로 설정해왔다. 일본 사회 융화라는 표현도 국적법에는 등장하지 않는다.

‘귀화 불허’ 법무대신 재량은 어디까지



주요 쟁점이었다고 설명했다.

국가 측은 원고 남성의 일본어 능력 미달을 문제삼으며 그가

여러 차례 시험에서 기본적인 읽기와 쓰기를 하지 못했다고 주장했다.

일상생활에 지장이 없는 정도의 일본어 능력’을 갖추고 있다고 맞섰다. 남성은 소송에서도 신문에 직접 일본어로 답변했다. 그는

일본 국적이 없으면 일본 여권을 만들 수 없어 해외 이동에 제약을 받고 은행 계좌 개설도 어려워진다. 즉 취업에 중대한 지장이 생긴 상황이었다. 이런 이유로 남성 측은

불허 처분으로 인한 손해배상을 함께 요구했다.

외국인 비율이 높은 지역에서 주민들이 다문화 교류회를 진행하는 모습. 일본 사이타마현 가와구치시 사례를 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

법원은 “쓰기까지 포함해 평가할 경우 원고에게 일상생활에 지장이 없는 정도의 일본어 능력이 있었다고 인정하기는 어렵다고 볼 수밖에 없다”며 “

원고가 이 조건에 적합했다고 보기 어렵다”며 모든 청구를 기각했다.

난민협약은 체약국에 구체적인 의무를 부과하는 것이 아니라고 봤다.

‘깜깜이’ 심사… 법 개정 없이 높아진 문턱



일본의 귀화 절차는 허가 건수가 매우 적고 처분 이유도 알 수 없어 ‘블랙박스’로 불려왔다고 스즈키 변호사는 설명했다.

귀화 절차에 관한 처분은 행정절차법 적용에서 제외돼 있다는 점,

난민협약은 체약국에 구체적인 의무를 부과하지 않는다는 점이 주요 근거였다.

다카이치 사나에 총리가 지난해 11월 4일 총리 관저에서 처음 열린 외국인 정책 관련 관계 각료 회의에서 발언하는 모습. 왼쪽은 오노다 기미 외국인 공생 담당상. 실제 사진을 생성형 인공지능(AI)으로 일러스트화한 이미지입니다.

스즈키 변호사는 이처럼 중요한 행정 절차의 조건 변경이 시행 불과 5일 전에 발표되는 건 통상적으로 있을 수 없는 일이라고 지적했다.

그는 기자회견에서 “귀화 요건이 불투명해져 행정을 마음대로 판단할 수 있는 상황이 되고 있다”며 “이런 사태에 대해 경고를 보내는 판결이 되기를 기대했지만 안타깝게도 그렇게 되지는 않았다”고 말했다.

“모호한 기준, 사람 가려받기 위한 장치”



난민 인정을 받은 외국인의 귀화 요건을 완화하는 것은 난민협약 체약국의 책무여야 한다”며 “

일본 헌법 제98조 2항은 ‘일본국이 체결한 조약 및 확립된 국제법규는 이를 성실히 준수할 필요가 있다’고 돼 있다.

1890년대 일본 제국의회 중의원 회의장 모습. 당시 제작된 판화 '제국의회 중의원도'를 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

귀화 요건을 명확히 하지 않는 것은 ‘우리나라의 불이익이 되는 자의 귀화’를 방지하기 위해 취해진 수단”이라고 지적했다.