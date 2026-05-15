미일회담서 진주만 농담한 트럼프, 시진핑에도 돌발발언 할까

‘예측불가’ 트럼프에 대비하는 중국

“中, 모호함·돌발상황 매우 싫어해”

보도 막으려 언론 접근 제한할 수도

전쟁 중 트럼프 방문, 중국엔 성과

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일 중국 베이징 서우두국제공항 도착 후 환영을 받으며 걸어가고 있다. AP연합뉴스

돌발행동에 대비하는 데 상당한 공을 들였을 것이라는 분석이 나왔다.

트럼프 대통령은 13일 밤(현지시간) 중국 베이징 서우두국제공항에 도착했다. 시진핑 중국 국가주석과는 다음날 오전부터 회담을 시작한다.

2차 세계대전 당시 일본의 진주만 공격을 거론했다.

“즉흥성은 회담 중 대통령이 하는 말에서 나올 것”이라며 “

통제할 방법은 없다”고 CNN에 말했다.

그는 돌발 발언이 널리 보도되는 것을 피하기 위해

언론 접근을 제한할 것으로 봤다.

상대방과 가능한 한 정확한 의제를 정하려고 한다는 게 클라인 전 정무공사의 설명이다.

그는 “

특정 주제는 아예 꺼내지 말라고 강하게 요구하기도 한다”며 “그들은 그런 문제를 이야기하고 싶어 하지 않는다”고 덧붙였다.