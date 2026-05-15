미일회담서 진주만 농담한 트럼프, 시진핑에도 돌발발언 할까
‘예측불가’ 트럼프에 대비하는 중국
“中, 모호함·돌발상황 매우 싫어해”
보도 막으려 언론 접근 제한할 수도
전쟁 중 트럼프 방문, 중국엔 성과
중국 측이 미중 정상회담을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 돌발행동에 대비하는 데 상당한 공을 들였을 것이라는 분석이 나왔다.
트럼프 대통령은 13일 밤(현지시간) 중국 베이징 서우두국제공항에 도착했다. 시진핑 중국 국가주석과는 다음날 오전부터 회담을 시작한다.
CNN은 “상대는 치밀한 준비보다 직감에 의존하는 것으로 더 잘 알려진 미국 대통령”이라며 “중국 당국자들은 미국 측의 예상 밖 움직임에 대비하기 위해 엄청난 양의 조사를 마쳤을 것”이라고 예상했다.
방송은 “트럼프처럼 예측하기 어려운 대통령과의 회담은 정밀함에 집착하는 이들에게 엄청난 실무적 과제”라며 지난 3월 열린 미일 정상회담을 예로 들었다.
당시 트럼프 대통령은 워싱턴DC 백악관을 방문한 다카이치 사나에 일본 총리 앞에서 2차 세계대전 당시 일본의 진주만 공격을 거론했다. 이란에 대한 초기 공격 사실을 일본에 알리지 않은 이유를 묻는 일본 기자의 질문에 답변으로 내놓은 농담이었다.
세라 베런 전 주중 미국 부대사는 “즉흥성은 회담 중 대통령이 하는 말에서 나올 것”이라며 “통제할 방법은 없다”고 CNN에 말했다.
베런 전 부대사는 트럼프 대통령의 2017년 방중과 2023년 시 주석과 조 바이든 전 대통령의 회동 준비에 참여했다.
그는 돌발 발언이 널리 보도되는 것을 피하기 위해 중국 측이 언론 접근을 제한할 것으로 봤다.
CNN은 “중국 측은 어떤 것도 우연에 맡기지 않는다”며 “특히 고도로 연출된 공개 행사에서는 어떤 일도 잘못돼서는 안 된다”고 덧붙였다.
2017년 트럼프 대통령 방중 준비에 참여했던 윌리엄 클라인 전 주중 미국대사관 정무공사는 “중국인들은 매우, 매우 꼼꼼하다”며 “모든 것을 아주 정확하게 계획하려 한다”고 방송에 말했다.
그는 “중국 당국자들은 모호함이나 돌발 상황을 매우 불편해한다”며 “지도자들이 어떤 주제나 질문에 놀라는 것을 원하지 않는다. 자신들이 미처 보고하지 못한 질문이 나오는 걸 바라지 않는다”고 설명했다.
그런 이유로 중국 당국자들은 상대방과 가능한 한 정확한 의제를 정하려고 한다는 게 클라인 전 정무공사의 설명이다. 그는 “꽤 자주, 특정 주제는 아예 꺼내지 말라고 강하게 요구하기도 한다”며 “그들은 그런 문제를 이야기하고 싶어 하지 않는다”고 덧붙였다.
막후에서는 양국 실무급과 고위급 당국자들이 수개월간 회담 성과물을 만들기 위해 작업해온 것으로 전해졌다.
트럼프 대통령이 이란 공격으로 촉발된 국제적 혼란 속에서 중국을 방문한다는 사실 자체가 베이징으로서는 성과로 평가된다.
중국 측 소식통은 CNN에 “트럼프가 이곳에 와서 두 정상이 직접 얼굴을 맞대는 시간을 갖는 것 자체가 이미 중요한 성과물이자 성공”이라고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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