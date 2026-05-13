양주시, 여름철 자연재난 대비 관계기관 대책회의 개최
집중호우·태풍 대비 재난 대응체계 점검
경기 양주시가 여름철 집중호우와 태풍에 대비해 관계기관과 함께 자연재난 대응체계를 점검하고 선제 대응 강화에 나섰다.
양주시는 13일 ‘2026년 여름철 자연재난 호우·태풍 사전대비 관계기관 대책회의’를 개최하고 부서별 대응계획과 재해취약지역 관리대책 등을 논의했다.
이번 회의는 여름철 자연재난 대책기간을 앞두고 사전 대비 추진 상황을 공유하고 재난 발생 시 기관별 협조체계를 점검하기 위해 마련됐다.
회의는 김정일 양주시장 권한대행 주재로 진행됐으며 시민안전과를 비롯한 관련 부서와 읍면동, 양주경찰서, 양주소방서, 군부대 등 유관기관 관계자들이 참석했다.
회의에서는 ▲여름철 자연재난 대비 상황관리체계 ▲부서 및 유관기관별 사전대비 추진사항 ▲재해취약지역 및 시설 관리대책 ▲기상특보 발효 시 비상근무체계 운영 ▲기관별 건의사항 및 애로사항 등이 중점적으로 논의됐다.
특히 시는 집중호우와 태풍에 대비해 하천 범람과 산사태, 도로 및 지하공간 침수 등 주요 위험요인을 사전에 점검하고, 인명피해 예방을 위한 현장 중심 대응체계를 강화하기로 했다.
또 재난 발생 시 주민대피와 교통통제, 응급구조, 시설복구 등 분야별 대응이 유기적으로 이뤄질 수 있도록 유관기관 간 협력체계도 재점검했다.
김정일 양주시장 권한대행은 “올여름은 짧은 시간 특정 지역에 강한 비가 집중되는 국지성·돌발성 호우와 태풍 유입 가능성이 예상되는 만큼 어느 때보다 선제적 대비가 중요하다”며 “부서와 읍면동, 유관기관이 긴밀한 협조체계를 유지해 시민의 생명과 재산 보호에 최선을 다해달라”고 당부했다.
양주시는 이번 회의 결과를 바탕으로 여름철 자연재난 대책기간 동안 기상 상황을 상시 모니터링하고, 기상특보 발효 시 단계별 비상근무체계를 가동해 재난 상황에 신속 대응할 방침이다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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